Marius Borg Høiby wacht langer op strafeis door zieke rechter

Tekst: Denise Delgado

Marius Borg Høiby (29) moet langer wachten op de strafeis van het Openbaar Ministerie. De geplande zitting van dinsdag is afgelast omdat een van de rechters ziek is, melden Noorse media.

Verschuift naar woensdag

De aanklager zou dinsdag het slotpleidooi afronden en meteen de strafeis Høiby bekendmaken. De rechtbank hoopt dat dit nu woensdag kan gebeuren. Het proces wordt naar verwachting donderdag afgesloten.

Een uitspraak laat nog op zich wachten: volgens de berichtgeving wordt het vonnis richting de zomer verwacht.

Veertig aanklachten

Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, wordt verdacht van veertig strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij tot zestien jaar cel krijgen.

