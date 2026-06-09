Marius Borg Høiby eist vrijlating om bij ernstig zieke moeder te zijn: ‘Ondraaglijk’

Tekst: Ruth Smeets

Marius Borg Høiby vindt het heel zwaar dat hij vastzit terwijl zijn moeder, kroonprinses Mette-Marit, ernstig ziek is. Tijdens een hoorzitting omschreef hij de situatie volgens Noorse media als ‘ondraaglijk’.

De 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses vroeg om vrijlating vanwege de gezondheid van zijn moeder. Kroonprinses Mette-Marit lijdt aan een chronische longaandoening en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Marius zit sinds februari in de gevangenis.

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Marius wil terug naar huis

Volgens persbureau NTB zei Marius tijdens de hoorzitting: ‘De situatie van mijn familie is al moeilijk genoeg. Ik wil er graag zijn voor mijn moeder, die er heel, heel slecht aan toe is.’ Hij liet weten dat hij zijn familie in deze periode wil steunen. Volgens TV2 raakte hij zichtbaar geëmotioneerd toen het over de gezondheid van Mette-Marit ging. ‘Samen zijn als gezin in zo’n tijd is heel belangrijk. Niet alleen voor mijn moeder, maar ook voor de rest van de familie’, zei hij.

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Doordat Marius vastzit, kan hij zijn moeder maar één keer per week zien. Dat valt hem zwaar. ‘Het is moeilijk om te bedenken dat elke zondag dat we elkaar zien, de laatste keer zou kunnen zijn dat ik haar zie.’ Eerder op maandag zou Marius aanwezig zijn geweest bij een briefing over de gezondheid van zijn moeder.

Geen extra zorgen veroorzaken

Marius benadrukte dat hij niets wil doen waardoor de situatie voor zijn familie nog moeilijker wordt. ‘Het gezin bevindt zich in zo’n situatie dat ik nooit iets zou doen dat de situatie zou verergeren. Dat is voor mij volstrekt ondenkbaar’, verklaarde hij. Als hij vrijkomt, wil hij naar eigen zeggen terug naar zijn oude slaapkamer: ‘Thuis bij mama en Haakon.’

Eerdere verzoeken afgewezen

Ook zei Marius dat hij geen contact zal opnemen met de zogeheten Frogner-vrouw, een van de zes vermeende slachtoffers in de strafzaak tegen hem. Hij schond eerder een contactverbod en werd daardoor eind februari opgepakt. ‘Zij en ik zijn klaar met elkaar’, zei hij. ‘Dat is wel het laatste waar ik aan zou denken. Ik zou het mijn familie niet kunnen aandoen om opnieuw opgesloten te worden.’

Marius stond eerder dit jaar terecht voor tientallen misdrijven, waaronder een aantal verkrachtingen. Hij hoort later in juni zijn straf. Tegen hem is een gevangenisstraf van 7 jaar en 7 maanden geëist. Eerdere verzoeken om vrijlating en een verzoek om het voorarrest thuis met een enkelband uit te zitten, werden afgewezen vanwege het risico op herhaling.