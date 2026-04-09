Feestelijke avond voor koningspaar bij 200-jarig bestaan Koninklijk Conservatorium

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (54) zijn woensdagavond aanwezig bij de viering van het 200-jarig bestaan van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Bij aankomst werd het koningspaar opgewacht door tientallen toeschouwers die een glimp van hen hoopten op te vangen. Willem-Alexander en Máxima werden voor de ingang van het Koninklijk Conservatorium welkom geheten door directeur en pianiste Lies Colman, die later op de avond ook het podium betreedt voor een optreden. Máxima, gekleed in een donkergrijze jurk met filamenten van modehuis Natan, nam samen met de koning de tijd om de toeschouwers te begroeten.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

In de aankomsthal overhandigde een 10-jarige leerling een bos bloemen aan het paar en poseerde samen met Willem-Alexander en Máxima voor de pers. “Heel veel bliksem”, zei de koningin met een glimlach tegen het meisje, verwijzend naar de flitsende camera’s.

De tekst gaat verder onder de foto.

Tijdens de jubileumviering verzorgen studenten en docenten van verschillende disciplines een gezamenlijk optreden. Het Koninklijk Conservatorium is het oudste conservatorium van Nederland.

Bekijk ook: