Koningin Máxima reikt binnenkort Appeltjes van Oranje 2025 uit

Tekst: Denise Delgado

23/09/2025

Op donderdag 9 oktober reikt koningin Máxima (54) op Paleis Noordeinde in Den Haag de Appeltjes van Oranje 2025 uit. Ook prinses Beatrix (87) is bij de feestelijke uitreiking aanwezig. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

Bijzondere sociale initiatieven

De Appeltjes van Oranje zijn de jaarlijkse prijzen van het Oranje Fonds voor drie bijzondere sociale initiatieven die zich inzetten voor kwetsbare groepen in de samenleving. Tijdens de bijeenkomst maakt Máxima de winnaars bekend en reikt zij de Grote Appel en twee Appeltjes uit. Ook houdt de koningin een toespraak.

Uitreiking Appeltjes Van Oranje Maxima beatrix
Uitreiking Appeltjes Van Oranje 2024

Prijs ontworpen door prinses Beatrix

Het is dit jaar de 23ste keer dat de prijzen worden uitgereikt. De winnaars ontvangen een bronzen beeldje, ontworpen door prinses Beatrix en een geldbedrag van 25.000 euro. Het koningspaar is beschermpaar van het Oranje Fonds.

BEELD: ANP
