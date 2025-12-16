Koning Willem-Alexander ontvangt president Zelensky voor audiëntie

Hoog bezoek op het koninklijk paleis: dinsdagmiddag gaat president Volodymyr Zelensky (47) op audiëntie bij koning Willem-Alexander (58) in Paleis Huis ten Bosch. Aansluitend spreekt hij de Tweede Kamer toe en schuift hij in het Catshuis aan voor een lunch met demissionair minister-president Dick Schoof.

Tweede kamer toespreken

Het is de vierde keer dat Zelensky de leden van de Tweede Kamer toespreekt. Eerder sprak hij via video (31 maart 2022), vervolgens beide Kamers in de senaat (4 mei 2023) en afgelopen juni nogmaals in de Tweede Kamer, toen in de marge van de NAVO-top in Den Haag. ook woont Zelensky vandaag een conferentie bij over compensatie voor Oekraïne voor de gevolgen van de Russische agressie.

Lunch met demissionaire bewindslieden

Bij de Catshuis-lunch sluiten de demissionaire ministers David van Weel (Buitenlandse Zaken) en Ruben Brekelmans (Defensie) aan. Volgens de planning benadrukken Schoof en de twee VVD-ministers de onverminderde Nederlandse steun aan Oekraïne, evenals de lopende vredesbesprekingen onder Amerikaanse leiding.

Eerdere toespraken in Nederland

Zelensky richtte zich op 31 maart 2022 voor het eerst tot de Tweede Kamer, kort na de Russische invasie, via een videoverbinding. Op 4 mei 2023 sprak hij beide Kamers in het gebouw van de senaat toe. Afgelopen juni was hij opnieuw in de Tweede Kamer aanwezig.

Voortraject in Berlijn

Maandag bevindt Zelensky zich nog in Berlijn voor gesprekken met een Amerikaanse delegatie over voorstellen om een einde te maken aan de oorlog die Rusland in februari 2022 begon. President Donald Trump wil snel een akkoord, maar die plannen stuiten volgens de berichtgeving op Oekraïense en Europese kritiek, omdat ze als te gunstig voor Rusland worden gezien.

