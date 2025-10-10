Koningin Máxima Reikt De Appeltjes Van Oranje Uit

Koning schiet verkouden Máxima te hulp met zakdoekje

Tekst: Denise Delgado

10/10/2025

Een lief moment op Paleis Noordeinde: tijdens de uitreiking van de Appeltjes van Oranje moest koningin Máxima (54) haar toespraak even onderbreken omdat ze verkouden was. Koning Willem-Alexander (58) aarzelde geen seconde en stond op van de eerste rij om haar een papieren zakdoekje te brengen. Zijn snelle reactie zorgde voor gelach en applaus in de zaal.

Bijzondere sociale initiatieven

De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks door koningin Máxima uitgereikt aan bijzondere sociale initiatieven binnen het Koninkrijk. Dit jaar ging de Grote Appel naar het Haagse Straat Consulaat, dat zich inzet voor dak- en thuislozen. Ook Takecarebnb, dat statushouders koppelt aan Nederlandse gezinnen, en Pro Bista op Curaçao, een organisatie voor mensen met een visuele beperking, vielen in de prijzen.

“Die passie stond centraal. Gewoon samen de schouders eronder en gáán. Het was ploeteren en improviseren. Vallen en weer opstaan. Blijven lachen. En samen de successen vieren,” vertelde de koningin.

Máxima prees in haar speech het harde werk achter de schermen. “Vergunningen. Verzekeringen. Marketing. Vrijwilligers werven. Roosters maken… U begon met een mooie magische droom. En voor u het wist, was u manager. En toch: het vuur van uw passie bleef branden. Tot op de dag van vandaag. Ik vind dat geweldig.:

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Beatrix aanwezig

Uit een recordaantal van 348 aanmeldingen werden tien initiatieven genomineerd. Naast het koningspaar was ook prinses Beatrix aanwezig. Zij ontwierp de bronzen beeldjes, die samen met een geldprijs van 25.000 euro worden uitgereikt.

