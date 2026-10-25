Kate Middleton kijkt uit naar herfstvakantie van prins George: ‘Ik kan niet wachten om al mijn kinderen thuis te hebben’

Tekst: Sabine van der Spoel

Kate Middleton heeft openhartig verteld dat ze haar oudste zoon, prins George (13), mist. De prinses van Wales kijkt dan ook reikhalzend uit naar de herfstvakantie, wanneer ze haar drie kinderen weer thuis heeft.

Tijdens een bezoek aan een kringloopwinkel met café in het Britse Norfolk raakte Kate in gesprek met enkele bezoekers. Toen het gesprek op haar kinderen kwam, vertelde ze dat ze ernaar uitkijkt om George weer te zien. De prins verblijft sinds vorige maand op kostschool Eton College en komt vrijdag naar huis voor zijn eerste langere vakantie.

Kate mist haar oudste zoon

Denise Ashton, die samen met twee vriendinnen in het café zat, sprak met de prinses over haar gezin. Volgens Denise vertelde Kate dat ze George heeft gemist en blij is dat hij binnenkort thuiskomt. Mogelijk heeft het gezin ook plannen om er tijdens de vakantie op uit te gaan. Later sprak Kate buiten met enkele kinderen over hun schoolvakantie. ‘Mijn kinderen krijgen morgen vakantie en ik kan niet wachten om ze allemaal weer thuis te hebben’, vertelde ze. Ook prinses Charlotte (11) en prins Louis (8), die naar Lambrook School gaan, hebben vanaf vrijdag vrij.

Tijd met opa en oma

De prinses vertelde tijdens haar bezoek ook dat haar ouders de komende vakantie tijd met hun kleinkinderen zullen doorbrengen. Dat kwam ter sprake toen een vrijwilligster vertelde dat ze volgende week haar achtjarige kleindochter zou zien. Kate reageerde enthousiast en liet weten dat haar eigen ouders eveneens plannen hebben om tijd met haar kinderen door te brengen. Volgens de prinses is de vakantie een mooie gelegenheid voor grootouders en kleinkinderen om samen tijd door te brengen.

Bijzonder bezoek

Kate bracht donderdag meerdere bezoeken aan locaties van de organisatie East Anglia’s Children’s Hospices (EACH), waarvan ze beschermvrouwe is. Eerder die dag bezocht ze kinderhospice The Treehouse in Ipswich, waar ze onder meer sprak met gezinnen en kinderen die zorg ontvangen. Ook bekeek ze de werkzaamheden voor een uitbreiding van het hospice. Vervolgens ging ze naar de kringloopwinkel en het bijbehorende café in Hoveton. Daar hielp ze met het sorteren van gedoneerde kleding en vertelde ze dat ze zelf graag kringloopwinkels bezoekt. Toen bekend werd dat de prinses aanwezig was, verzamelden zich buiten meer dan honderd belangstellenden.