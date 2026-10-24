Opvallend: Koning Charles concurreert met Meghan Markle om nieuwe lifestylecollectie

Tekst: Ruth Smeets

Koning Charles III en Meghan Markle hebben donderdag allebei een nieuwe lifestylecollectie onder de aandacht gebracht. Terwijl Meghan verdergaat met haar feestelijke aanbod van haar merk As Ever, presenteerde koning Charles een nieuwe collectie servies en woonaccessoires van Highgrove.

De timing valt op, aangezien de producten van beiden raakvlakken hebben met gastvrijheid en het dagelijks leven. Daarmee bevinden koning Charles en zijn schoondochter Meghan Markle zich opnieuw op een vergelijkbaar terrein binnen de lifestylewereld.

Koning Charles presenteert servies van Highgrove

Via het Instagram-account van Highgrove Gardens werd de nieuwe samenwerking met Cornishware Ceramics aangekondigd. Het assortiment bestaat uit verschillende artikelen voor in huis, waaronder theepotten, mokken, schoteltjes, voorraadpotten en hondenbakken.

Volgens de beschrijving wordt ieder item met de hand gemaakt. ‘Van theepotten, mokken en schoteltjes tot voorraadpotten en hondenbakken, elk stuk is met de hand gegoten van klei uit Cornwall en gaat door minstens 25 paar bekwame handen.’ De collectie is vormgegeven in de herkenbare King’s Rose-roze en Highgrove-saliegroene kleuren en kan inmiddels online worden gekocht.

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Nieuwe feestcollectie van Meghan Markle

Op dezelfde dag verscheen het tweede deel van Meghans Holiday Collection van As Ever. Eerder deze maand lanceerde ze al een adventskalender. Het nieuwe assortiment is gericht op de feestdagen en gastvrijheid en bevat onder meer een porseleinen theeservies van Trellis. In een video laat Meghan zien hoe ze zich voorbereidt op Kerstmis. Ze pakt een jamkoekje uit de keuken, maakt thee, steekt een kaars aan en vult vervolgens witte gebreide kerstkousen met cadeautjes. Daarbij daagt ze eerst een volledig zwarte outfit en later een witte gebreide trui. ‘Er komt nog wat meer kerstmagie aan’, schrijft ze. ‘Binnenkort. Blijf kijken.’

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Beiden actief met lifestyleproducten

Koning Charles en Meghan Markle hebben al vaker producten aangeboden die elkaar gedeeltelijk overlappen. Zo verkopen ze allebei jam. Meghan heeft onder meer sinaasappeljam en een combinatie van frambozen en aardbeien in haar assortiment. Via de Highgrove-webshop worden eveneens verschillende lokaal geproduceerde conserven aangeboden.

Intussen verblijven prins Harry en Meghan sinds eind augustus in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt echter gespeculeerd dat het gezin de feestdagen in december in de Verenigde Staten zal doorbrengen. Emily Nash, royalty-redacteur van HELLO! Magazine, denkt dat Meghans moeder Doria Ragland daarbij waarschijnlijk een belangrijke rol speelt. ‘Ik zou erg verbaasd zijn als de Sussexes met Kerstmis in de buurt zijn. Ik denk dat ze Doria gaan bezoeken. Ik denk dat dat altijd al het plan was’, zei ze in de podcast A Right Royal.