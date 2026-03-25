Ex-man prinses Margarita eist inzage in scripts van nieuwe Videoland-serie

Tekst: Denise Delgado

Edwin de Roy van Zuydewijn wil inzage krijgen in de scripts van de nieuwe RTL- en Videoland-serie ‘Mabel & Margarita’. Omdat het mediabedrijf daar ondanks meerdere verzoeken geen gehoor aan heeft gegeven, ligt de kwestie nu bij de rechtbank in Lelystad. De zaak dient dinsdagmiddag 31 maart. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank.

Getrouwd met Margarita

De nieuwe serie is een spin-off van de succesvolle reeks Máxima en richt zich op de periode waarin prinsessen Mabel en Margarita hun toekomstige partners leren kennen. De Roy van Zuydewijn was van 2001 tot 2006 getrouwd met prinses Margarita en wil daarom inzicht in de inhoud van de productie.

Negatief over Mabel

In een toelichting op de zaak laat de ondernemer weten grote vraagtekens te zetten bij de titel van de serie. Volgens hem hadden prinses Margarita en Mabel in die periode helemaal geen band met elkaar. Hij stelt zelfs dat Margarita zich destijds zeer negatief over Mabel uitliet en dat er van vriendschap of persoonlijk contact geen sprake was. Van “Een vriendschappelijke band of enig persoonlijk contact tussen beide in genoemde periode, zoals de titel suggereert, is geen spaan waar,” aldus De Roy van Zuydewijn.

Onjuistheden voorkomen

Ook zegt hij weinig vertrouwen te hebben in de manier waarop Videoland met historische feiten omgaat. Daarbij verwijst hij naar de serie Máxima, waarin volgens hem onjuistheden zouden voorkomen. Als voorbeeld noemt hij een scène waarin Jan Peter Balkenende op 11 september 2001 als premier van Nederland wordt neergezet, terwijl Wim Kok op dat moment nog minister-president was.

