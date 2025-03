Eloise van Oranje met dikke voldoende afgestudeerd aan Hotelschool

Eloise van Oranje meldde maandag vanuit de trein dat het dé dag was waarop ze haar scriptie moest verdedigen. Zenuwachtig was ze niet, schreef ze, ze had er vooral “zin in”. En zenuwen waren ook helemaal niet nodig wat de gravinfluencer kreeg een dikke 8,2 voor haar scriptie en is daarmee afgestudeerd aan de Hotelschool in Amsterdam, meldt ze op Instagram.

“SHE JUST GRADUATED”, jubelt Eloise (22) bij een kiekje waarop ze voor het gebouw van de Hotelschool “onwijs blij” een fles champagne ontkurkt. “Op het moment dat ik dit schrijf besef ik me pas – ik ben gewoon klaar!! het voelt bijna surrealistisch om te zeggen. Ik ben heel happy, en super leuk dat ik jullie zo kan meenemen in al mijn avonturen.”

Ze schrijft vol lof over alle vrienden die ze tijdens haar studie heeft leren kennen. “De vriendschappen zijn zo sterk, vooral omdat we het eerste jaar intern woonden. We zagen elkaar elke dag en deden alles samen. Ik heb mijn beste vriendinnen door deze studie ontmoet en daar ben ik ontzettend blij mee.”

‘Wereld aan mijn voeten’

Nu Eloise dit hoofdstuk heeft afgesloten is ze dankbaar dat de wereld aan haar voeten ligt en ze zich nu volledig kan gaan richten op haar vintage kledingwinkels. “Ik kan niet wachten op alles wat nog gaat komen…”