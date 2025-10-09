Koningin Máxima Lanceert Platform In Je Bol

Ook dochters koningin Máxima ‘moeten aandacht geven aan mentale gezondheid’

Tekst: Denise Delgado

09/10/2025

Koningin Máxima (54) benadrukt dat alle jongeren in Nederland, inclusief haar eigen dochters, aandacht moeten besteden aan hun mentale welzijn. Dat zei ze tijdens een persgesprek bij de lancering van ‘In je Bol’.

Niet alleen praten over problemen

In Je Bol is het nieuwe platform waar jongeren tussen 16 en 27 jaar met elkaar in gesprek kunnen over mentale gezondheid. De drie dochters van de koningin vallen precies in die leeftijdscategorie. Op de vraag of ze zich zorgen maakt over haar dochters, antwoordde Máxima: “Mijn eigen dochters, en alle kinderen en jongeren in Nederland moeten aandacht geven aan mentaal welzijn. En niet alleen maar praten over problemen. Ze laat weten dat er ook over positieve dingen gesproken moet worden. “Hoe maak ik mijn kinderen en jongeren weerbaarder. Ze benadrukte dat ‘een mindere dag hebben’ ook gewoon mag. “Dat is geen drama. We kunnen in alles elkaar helpen.”

Of haar dochters het platform zelf zullen gebruiken, weet ze niet. “Als ze het willen. Natuurlijk weten ze dat het bestaat,” aldus de koningin.

Lees ook: Koningin Máxima viert 54e verjaardag

Herinnering aan zus Inés

Máxima vertelde ook dat ze nog vaak aan haar zus Inés denkt, die in 2018 overleed en kampte met depressies. Haar dood was voor Máxima een belangrijke reden om zich in te zetten voor de mentale gezondheid van jongeren.

Het Koninklijk Huis deelde een video van de lancering op Instagram:

BEELD: ANP
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Koningin Máxima presenteert platform voor mentale gezondheid
Meghan Markle onder vuur na video in Parijs: ‘Totaal gebrek aan nadenken’
Koninklijk Paleis op de Dam beklad, RVD noemt actie ‘onacceptabel’
Nieuwe getuigen gehoord in zaak tegen Marius Borg Høiby
Lees meer Royalty

Uit andere media

Weekend Koningin Máxima Lanceert Platform In Je Bol

Koningin Máxima presenteert platform voor mentale gezondheid

Woensdag heeft Koningin Máxima in Utrecht het platform In Je Bol gelanceerd, een initiatief dat zich richt op de mentale gezondheid van jongeren tussen 16 en 27 jaar. Staatssecretaris Tielen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was eveneens aanwezig bij de presentatie. Het platform biedt een laagdrempelige plek voor jongeren om informatie, advies en ondersteuning te vinden.
Party Koningin Máxima Lanceert Platform In Je Bol

Koningin Máxima lanceert platform over mentale gezondheid voor jongeren

Koningin Máxima was woensdag in Utrecht om het nieuwe digitale platform ‘In Je Bol’ te lanceren. Het platform is speciaal voor jongeren van 16 tot 27 jaar en biedt informatie, tips en ondersteuning over mentale gezondheid. Staatssecretaris Tielen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was ook aanwezig bij de feestelijke lancering.
Vriendin vrouw denken verliefd

5 manieren om je verlangens bespreekbaar te maken

Of we het nu hebben over seksuele verlangens, verlangens binnen je relaties, vriendschap of op de werkvloer: het kan soms best pittig zijn om aan te geven waar je behoefte aan hebt. Laat die toeters en bellen in je hoofd maar rinkelen; met deze manieren maak je het een stuk makkelijker voor jezelf.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise