Ook dochters koningin Máxima ‘moeten aandacht geven aan mentale gezondheid’

Tekst: Denise Delgado

Koningin Máxima (54) benadrukt dat alle jongeren in Nederland, inclusief haar eigen dochters, aandacht moeten besteden aan hun mentale welzijn. Dat zei ze tijdens een persgesprek bij de lancering van ‘In je Bol’.

Niet alleen praten over problemen

In Je Bol is het nieuwe platform waar jongeren tussen 16 en 27 jaar met elkaar in gesprek kunnen over mentale gezondheid. De drie dochters van de koningin vallen precies in die leeftijdscategorie. Op de vraag of ze zich zorgen maakt over haar dochters, antwoordde Máxima: “Mijn eigen dochters, en alle kinderen en jongeren in Nederland moeten aandacht geven aan mentaal welzijn. En niet alleen maar praten over problemen. Ze laat weten dat er ook over positieve dingen gesproken moet worden. “Hoe maak ik mijn kinderen en jongeren weerbaarder. Ze benadrukte dat ‘een mindere dag hebben’ ook gewoon mag. “Dat is geen drama. We kunnen in alles elkaar helpen.”

Of haar dochters het platform zelf zullen gebruiken, weet ze niet. “Als ze het willen. Natuurlijk weten ze dat het bestaat,” aldus de koningin.

Herinnering aan zus Inés

Máxima vertelde ook dat ze nog vaak aan haar zus Inés denkt, die in 2018 overleed en kampte met depressies. Haar dood was voor Máxima een belangrijke reden om zich in te zetten voor de mentale gezondheid van jongeren.

Het Koninklijk Huis deelde een video van de lancering op Instagram:

BEELD: ANP

Via: Royalty-Online