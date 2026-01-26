AI-versie koning Filip misbruikt door oplichters

Tekst: Denise Delgado

Zelfs koning Filip is niet veilig voor deepfake: het Belgische OM waarschuwt voor neptelefoontjes, berichten en zelfs videogesprekken waarin oplichters zich voordoen als de koning of als inlichtingenchef Stéphane Dutron. Het doel: slachtoffers geld aftroggelen.

Connectie met het koningshuis

De criminelen mikken op mensen die koning Filip (of zijn omgeving) kennen, in de hoop dat zij sneller happen. Sinds vorig jaar zijn buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en Belgische families via WhatsApp, e-mail of telefoon benaderd door daders die zich voordeden als leden van de koninklijke familie. In een eerste fase vroegen zij ‘financiële steun’ voor de vermeende bevrijding van in Syrië gegijzelde Belgische journalisten. De meesten trapten er niet in, maar één slachtoffer maakte geld over.

De daders maken daarnaast ook misbruik van de identiteit van Vincent Houssiau, de kabinetschef van de koning, en van generaal-majoor Stéphane Dutron, hoofd van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV).

AI-video’s en nep-events

Na een stille periode laaien de pogingen sinds begin dit jaar weer op, nu vooral gericht op Belgische bedrijfsleiders. Nieuw: slachtoffers worden uitgenodigd voor een videogesprek om te ‘bewijzen’ dat ze met de koning spreken, beelden die mogelijk met AI gegenereerd zijn. Ook circuleren valse uitnodigingen voor galadiners van de Koning Boudewijnstichting, inclusief verzoek om te sponsoren.

Wie erachter zit, is onbekend. Samen met de FCCU en andere gespecialiseerde federale diensten heeft het federaal parket van België een opsporingsonderzoek opgestart. Advies van het OM: blijf wantrouwig, verifieer altijd via officiële kanalen en maak nooit geld over na digitale contacten, hoe overtuigend die ook lijken.

BEELD: ANP

Bron: HLN