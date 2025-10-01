Koningin Máxima lijkt wrok te koesteren tegenover Ruben van der Meer

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ruben van der Meer vertelde bij Radio 10 over de welbekende grap die hij bij De Lama’s maakte over koningin Máxima. Het koningshuis lijkt er niet om te kunnen lachen.

Ruben van der Meer twijfelde even of hij de koningin ooit heeft ontmoet, maar kiest uiteindelijk voor ‘nee’. Hij wist nog wel precies hoe het moment verliep toen het koningspaar bij de première van Patatje Oorlog aanwezig was.

Uitsluiting bij de première

Ruben legt uit dat de cast van de film met koning Willem-Alexander en koningin Máxima op het podium mocht voor een foto. Toch viel hijzelf buiten de boot: iedereen werd toegelaten op het podium, behalve hij. Of dat verband hield met zijn eerdere grap durft hij niet met zekerheid te zeggen, maar opvallend vond hij het zeker.

Tekst gaat verder onder video.

Moeder Ruben van der Meer verbaasd

Zijn moeder, die ook bij de première aanwezig was, kon haar verbazing nauwelijks onderdrukken. Ruben vertelt: ‘Mijn moeder was ook aanwezig bij die première en die zei toen: ‘Wij gaan!” Zij vond dat haar zoon recht had op een plek op het podium, omdat hij een rol had gespeeld in de film. Tijdens het gesprek reageerde Gijs Staverman door zich even in te leven in koningin Máxima. Hij zei lachend: ‘Uw zoon heeft mij beledigd!’

FOTO: ANP