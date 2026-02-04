Rob Jetten en Nico Keenan

Zo mag Rob Jetten zijn verloofde niet noemen: ‘Dan heb ik ruzie’

Tekst: Boris van Zonneveld

04/02/2026

Onze beoogde premier Rob Jetten stapt komende zomer in het huwelijksbootje met zijn grote liefde Nico. Aan Weekend vertelt de stralende politicus openhartig over zijn aanstaande bruiloft, ruzies over bijnamen en hun romantische ontmoeting op de groente- en fruitafdeling. Rob grapt: ’Hij was een bonusaanbieding.’

Rob Jetten, de nieuwe premier van ons land, zweeft op een roze wolk. De D66-leider heeft zijn hart al een tijdje geleden verloren aan de Argentijnse tophockeyer Nicolás Keenan. Maar terwijl Rob zich bezighoudt met de vorming van het nieuwe kabinet, is hij met zijn hoofd eigenlijk al in zonniger sferen. De trouwdatum staat vast, de locatie is geprikt, maar er is één koosnaampje dat ten strengste verboden is in huize Jetten-Keenan.

Verboden koosnaampje

Nicolás staat in de media en daarbuiten inmiddels bekend als de ’hockeyhunk’. Een titel die menig man zou strelen, maar in het huishouden van de politicus ligt dat nét even anders. Wanneer wij Rob vragen wat hij van die term vindt, begint hij direct te lachen. ’Nou, ik mag dat woord van Nico niet gebruiken’, biecht Rob op aan Weekend. ’Die term… dan heb ik thuis ruzie, dus dat zal ik niet doen.’ Het is duidelijk: Nico wil om zijn prestaties op het veld beoordeeld worden, niet om zijn looks.

Trouwlocatie Rob Jetten

Ruzie of niet, de liefde wordt deze zomer, als de plannen op de valreep niet nog gewijzigd worden, groots bezegeld. Over de locatie en timing is Rob duidelijk: ’We gaan in Spanje trouwen. En ik ben eigenlijk wel blij dat de verkiezingen vervroegd waren, want ik had al helemaal als horrorscenario in mijn hoofd dat de verkiezingen en de bruiloft samen zouden vallen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd.’

Ontmoeting in de supermarkt

Toch is het nog niet zolang geleden dat Rob vreesde voor een leven als eeuwige vrijgezel. Na de breuk met zijn vorige partner zag de toekomst er op liefdesgebied somber uit. Terugkijkend op hoe snel hij Nico vond, zegt hij: ’Ja, dat viel niet tegen. Ik was eigenlijk wel bang. Ik dacht: dat gaat nooit meer wat worden met mijn baan. Hoe moet ik ooit weer iemand tegenkomen?’ Het antwoord op die vraag bleek verrassend: gewoon, tijdens het boodschappen doen. Geen exclusieve datingapp voor BN’ers of een vipfeestje, maar de supermarkt in Den Haag was het decor voor hun eerste vonk. Hoe dat dan gaat? Rob legt uit: ’We hadden elkaar al een paar keer gespot in de Albert Heijn. En hij herkende mij van TikTok. Hij wist niet precies hoe het zat, maar ik was een bekend gezicht. En ik zag hem steeds in zijn hockey-outfit van Klein Zwitserland rondlopen. Dus zo konden we elkaar vinden.’

Foto: NL Beeld/Patrick van Ernst

