Yeşilgöz noemt verstoring concert Lenny Kuhr 'antisemitisch'



Demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) vindt de verstoring van het concert van Lenny Kuhr door pro-Palestijnse activisten “anti-Joods” en “antisemitisch”. Dat schrijft ze op X. Vier mensen klommen zondagmiddag het podium op van Kuhr in Waalwijk en riepen pro-Palestijnse leuzen als “from the river to the sea, Palestine will be free”.

“Dit heeft niets met ‘pro-Palestina’ te maken, dit is anti-Joods. Laten we het benoemen en behandelen voor wat het is”, schrijft de demissionair minister. “Wat afschuwelijk dat zelfs een avond genieten van muziek, met antisemitische intimidatie wordt verstoord. Puur omdat iemand Joods is. Hier mag geen plek voor zijn ons land!” Yeşilgöz hoopt dat de daders snel worden gepakt en wenst Kuhr sterkte.

Aangifte

Medewerkers van het theater hebben de activisten de zaal uitgezet. De 74-jarige Kuhr heeft aangifte gedaan. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Beeld: ANP