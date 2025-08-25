The Sopranos acteur Jerry Adler overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Acteur Jerry Adler is op 96-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als Herman ‘Hesh’ Rabkin in de HBO-serie The Sopranos. Adler overleed rustig in zijn slaap, zo maakten zijn vertegenwoordigers namens de familie bekend.

Jerry Adler verwierf wereldwijde bekendheid met zijn rol in de veelgeprezen serie The Sopranos. Zijn carrière begon echter op een geheel andere manier, achter de schermen van Broadwayproducties.

Begin van het acteerwerk

Opvallend aan Adlers carrière is dat hij pas op zijn zestigste begon met acteren. Daarvoor had hij een lange en succesvolle loopbaan achter de schermen op Broadway. Hij werkte als toneelmeester, supervisor en regisseur aan meer dan vijftig producties en stond in contact met sterren zoals Julie Andrews, Angela Lansbury en Richard Burton.

Doorbraak in televisie en film

Pas na zijn pensionering stapte Adler over naar acteren. Hij verscheen in films zoals The Public Eye (1992), Manhattan Murder Mystery (1993) en Getting Away with Murder (1996). In 1999 begon hij aan zijn bekendste rol in The Sopranos, waarin hij jarenlang Hesh Rabkin speelde, de adviseur en oude vriend van Tony Soprano.

Latere televisie- en Broadwayrollen

Adler had ook terugkerende rollen in The Good Wife, The Good Fight en Rescue Me. Daarnaast maakte hij gastoptredens in series zoals Northern Exposure, Mad About You, Curb Your Enthusiasm en The West Wing. Zijn theatercarrière sloot hij af als acteur met rollen in Taller than a Dwarf (2000) en Fish in the Dark (2015).

FOTO: GETTY IMAGES/ROY ROCHLIN BRON: BBC