Jerry Adler

The Sopranos acteur Jerry Adler overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

25/08/2025

Acteur Jerry Adler is op 96-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als Herman ‘Hesh’ Rabkin in de HBO-serie The Sopranos. Adler overleed rustig in zijn slaap, zo maakten zijn vertegenwoordigers namens de familie bekend.

Jerry Adler verwierf wereldwijde bekendheid met zijn rol in de veelgeprezen serie The Sopranos. Zijn carrière begon echter op een geheel andere manier, achter de schermen van Broadwayproducties.

Begin van het acteerwerk

Opvallend aan Adlers carrière is dat hij pas op zijn zestigste begon met acteren. Daarvoor had hij een lange en succesvolle loopbaan achter de schermen op Broadway. Hij werkte als toneelmeester, supervisor en regisseur aan meer dan vijftig producties en stond in contact met sterren zoals Julie Andrews, Angela Lansbury en Richard Burton.

Lees ook: The Sopranos-actrice Suzanne Shepherd overleden

Doorbraak in televisie en film

Pas na zijn pensionering stapte Adler over naar acteren. Hij verscheen in films zoals The Public Eye (1992), Manhattan Murder Mystery (1993) en Getting Away with Murder (1996). In 1999 begon hij aan zijn bekendste rol in The Sopranos, waarin hij jarenlang Hesh Rabkin speelde, de adviseur en oude vriend van Tony Soprano.

Latere televisie- en Broadwayrollen

Adler had ook terugkerende rollen in The Good Wife, The Good Fight en Rescue Me. Daarnaast maakte hij gastoptredens in series zoals Northern Exposure, Mad About You, Curb Your Enthusiasm en The West Wing. Zijn theatercarrière sloot hij af als acteur met rollen in Taller than a Dwarf (2000) en Fish in the Dark (2015).

FOTO: GETTY IMAGES/ROY ROCHLIN BRON: BBC

Uit andere media

Sante Paniekaanval, stress, huilen, verdriet, paniek, angst Woman Crying, Lying In Bed Covering Face

Paniek uit het niets? Dit is wat je lichaam je wil vertellen

Je hebt een goede dag gehad, alles lijkt mee te zitten en toch gebeurt het: je lichaam begint te trillen, je keel voelt alsof hij wordt dichtgeknepen en je hart slaat op hol. Het overvalt je volledig, juist op een moment dat je dacht te kunnen ontspannen. Dit is de verwarrende realiteit van een paniekaanval in rust.
Party Portretten Van Kleinkunstenaar Gover Meit.

Gover Meit 38 jaar: de man achter Stefano Keizers en Donny Ronny

Vandaag, 24 augustus, mag Gover Julius Samuel Meit 38 kaarsjes uitblazen. Het grote publiek kent hem sinds 2015 als zijn excentrieke alter ego Stefano Keizers, maar tegenwoordig staat hij als cabaretier onder de naam Donny Ronny op de planken.
Weekend Forest Lodge

Column: Van cottage naar paleis?

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 34 Daar gaan ze weer: nog maar net lijkt de laatste verhuisdoos uitgepakt of de volgende verhuis wagen rijdt alweer voor. William en Kate pakken dit najaar hun leven in Adelaide Cottage in, om het een paar straten verderop weer uit te pakken in Forest Lodge, midden in Windsor…
Vriendin Vrouw draagt een tussenjas van HEMA over een roze jurkje, gecombineerd met een rode handtas

Met deze tussenjas van HEMA draag je je zomeroutfits tot diep in de herfst – nu flink afgeprijsd

Sta je ’s ochtends voor je kast te dralen omdat het net te fris is voor je zomerjurk, maar nog te warm voor een dikke jas? Dan is deze tussenjas van HEMA precies wat je nodig hebt. En goed nieuws: hij is nu flink afgeprijsd.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien