Ron Brandsteder krijgt afscheid in besloten kring

Ron overleed maandag op 74-jarige leeftijd. In de laatste jaren van zijn carrière presenteerde hij op NPO Radio 5 het programma Ron wacht op de nacht voor Omroep MAX, waar hij sinds 2010 werkzaam was.

Presentator Ron Brandsteder wordt in besloten kring gecremeerd. Dit maakte omroepbaas Jan Slagter (70) maandag namens de familie bekend in het programma ‘Tijd voor MAX’ op NPO 1.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise