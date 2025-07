Bill Cosby reageert op dood tv-zoon Malcolm-Jamal Warner: ‘Hij was erg professioneel’

Bill Cosby heeft gereageerd op het overlijden van acteur Malcolm-Jamal Warner, die jarenlang zijn zoon Theo speelde in tv-klassieker The Cosby Show. Via zijn woordvoerder laat Bill weten dat de dood van zijn tv-zoon hem deed denken aan de dood van zijn eigen zoon Ennis, die in 1997 werd doodgeschoten door een overvaller terwijl hij langs een snelweg zijn kapotte autoband aan het verwisselen was.

ABC News wist de gevallen tv-ster, die door tientallen vrouwen werd beschuldigd van verkrachting, te strikken voor een telefonisch interview over de dood van Malcolm-Jamal. Tegen de nieuwszender zei Cosby (88) dat zijn tv-zoon “erg professioneel” was. “Hij kende altijd zijn tekst en wist altijd waar hij heen moest.” Hij en Malcolm-Jamal hielden nog lang contact, aldus Cosby.

Verdronken

Malcolm-Jamal verdronk voor de kust van het strand in Cocles. Volgens de politie werd hij verrast door een sterke stroming en werd zijn lichaam zondagmiddag ontdekt. Hij was 54 jaar en laat een vrouw en dochter achter.

Emmy-nominatie en Grammy Award

De acteur speelde van 1984 tot 1992 de rol van Theodore Huxtable in The Cosby Show, en groeide op voor de ogen van de kijkers. In 1986 werd Warner voor zijn bijrol genomineerd voor een Emmy. In 2015 won hij een Grammy Award voor beste r&b performance met zijn nummer Jesus Children.