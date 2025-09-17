Acteur Sjoerd Pleijsier emotioneel na overlijden Joke Bruijs

Het nieuws over het overlijden van Joke Bruijs heeft diepe indruk gemaakt op vrienden en collega’s. Onder hen is acteur Sjoerd Pleijser, die zichtbaar geraakt was tijdens een gesprek in RTL Tonight.

Ahmed Aboutaleb vertelt in het programma dat hij Joke Bruijs en Gerard Cox goed kende. Hij herinnert zich vooral hoe Joke hem altijd begroette met een knuffel: ‘Zo’n warm mens wat het altijd’. Ahmed had het overlijden niet verwacht, maar wist dat het eraan zat te komen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat hij de twee niet zo goed kende als Sjoerd Pleijsier, die met ze heeft geacteerd en door RTL Tonight werd gebeld met het nieuws. Hij vertelt in de ochtendshow op JOE dat het hem meer heeft gedaan dan hij had verwacht.

Sjoerd Pleijser over Joke Bruijs

Wanneer Sjoerd in RTL Tonight wordt gevraagd wat er onthouden moet worden van Joke en Gerard, of Joke alleen, wordt hij emotioneel. Hij antwoordt: ‘Liefde, kameraadschap, vriendschap, talent. Allemaal.’ Presentator Humberto Tan spreekt Sjoerd zijn medeleven uit en condoleert hem met het verlies van Joke Bruijs.

