Winnen: Regatta Hilo v2 Ultralite slaapzak t.w.v. €37,95!

Tekst: Evelien Berkemeijer

Weekend geeft een Regatta Hilo v2 Ultralite slaapzak t.w.v. €37,95 weg. Wil jij kans maken op zo’n lichtgewicht mummieslaapzak met geïsoleerde voering en handige tweewegrits? Vul dan het formulier in.

Regatta Hilo v2 Ultralite Slaapzak

Voor kampeerders die waarde hechten aan comfort, zonder concessies te doen aan gewicht of pakvolume, is de Regatta Hilo v2 Ultralite slaapzak een ideale keuze. Deze lichtgewicht mummie-slaapzak weegt slechts 750 gram en is zeer compact op te bergen. De zachte, geïsoleerde voering voelt aangenaam aan en biedt betrouwbare bescherming tijdens koelere nachten. De slaapzak is voorzien van een handige tweewegrits en gemaakt van duurzaam polyester. Meer info is te vinden op de website van Regatta.

