Vrouw René van der Gijp reageert op bedreigingen na statement

De afgelopen weken is er veel te doen geweest rond René van der Gijp en zijn vrouw Minouche. Nadat René zich in Vandaag Inside fel uitliet over journalist Wierd Duk, reageerde Minouche met een scherpe boodschap via Instagram. Nu komt zij opnieuw naar buiten met een uitgebreid statement, ditmaal gericht op de bedreigingen en haatreacties die zij aangeeft te ontvangen.

Volgens Minouche van der Gijp is de maat vol. In haar bericht legt ze uit dat de stroom van negatieve reacties inmiddels veel verder gaat dan kritiek op haar mening. Ze schrijft dat ze te maken krijgt met ‘demoniserende aanvallen, bedreigingen, haatdragende uitingen en systematische pesterijen’.

Statement op Instagram

In tegenstelling tot eerder plaatste Minouche haar bericht niet via een tijdelijke story, maar op haar vaste feed. Ze geeft aan dat ze zich onveilig voelt door de manier waarop er over haar wordt geschreven en gesproken. Daarbij noemt ze specifiek de stukken van Mediacourant, die onder het kopje Woeste sterren regelmatig berichten over haar publiceren. Minouche zegt: ‘Het lijkt bijna op een gerichte haatcampagne tegen mij.’

Privé versus publiek

Minouche benadrukt dat ze zichzelf als privépersoon ziet en dat zij recht heeft op ‘met recht op bescherming van je persoonlijke leven.’ Ze wijst erop dat zij haar mening deelt voor vrienden, familie en volgers en niet om een landelijk debat te sturen: ‘Ik deel mijn mening voor vrienden, familie en volgers.’ In Shownieuws werd hierbij opgemerkt dat het bericht op een open Instagram-account stond, maar worden de bedreigingen eveneens afgekeurd.

Kinderen waarschuwen

Wat Minouche raakt en de druppel lijkt te zijn, is dat ze haar kinderen moet voorbereiden op mogelijke gevolgen. Ze schrijft dat ze hen heeft gewaarschuwd alert te zijn in hun omgeving. Dat vindt ze ziekelijk en dat tolereert ze niet. Ze kondigt aan dat ze voortaan aangifte zal doen wanneer ze opnieuw aangevallen wordt.

Reacties en steun

Onder het bericht is veel steun te vinden. Najib Amhali reageert: ‘Je bent een topper dat jij je ook durft uit te spreken. We roepen op tot vrede en liefde en niet tot haat en oorlog!!!’ Tegelijk is er kritiek van mensen die Minouche wijzen op haar eerdere formulering richting Wierd Duk; een reactie luidt: ‘Sorry voor de mensen die zo grof waren, maar hoe u Wierd Duk neerzette in een soort brief was niet normaal.’

