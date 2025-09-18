Vrouw René van der Gijp haalt fel uit naar Wierd Duk

De discussie tussen René van der Gijp en Wierd Duk krijgt een nieuw hoofdstuk. Nadat René dinsdagavond felle kritiek uitte op de journalist, mengde ook zijn vrouw Minouch zich in de kwestie. Zij plaatste woensdag een uitgebreide reactie op Instagram, waarin ze ongezouten uithaalt naar Wierd.

René van der Gijp verweet Wierd Duk grootheidswaanzin te hebben. Volgens hem ziet de journalist zichzelf als een Messias die hier is ‘om de boel op te lossen’. Ook maakte hij de vergelijking met de Amerikaanse commentator Charlie Kirk. Daarbij benadrukte René dat Wierd zichzelf te serieus neemt en weinig zelfspot toont.

Wierd Duk reageerde woensdagavond

Wierd reageerde een dag later in het programma, toen René er niet zat. Hij zei zich niet als Messias te zien, maar wel een verantwoordelijkheid te voelen omdat veel mensen zich herkennen in zijn standpunten en die niet vaak horen in de media. Volgens hem heeft hij wél zelfspot, al is dat bij René en zijn naaste omgeving niet goed overgekomen. Als voorbeeld gaf hij dat hij een AI-foto, waarop hij als Jezus zijn apostelen toespreekt, een tijdje als profielfoto op X gebruikte. Volgens hem hebben mensen dat toch serieus genomen. Wilfred Genee bevestigde die lezing.

Doodsbedreigignen naar Weird Duk

Hoewel Wierd zegt met kritiek te kunnen omgaan, benadrukte hij dat de situatie een gevaarlijke dynamiek kan krijgen. De vergelijking met Charlie Kirk leidde volgens hem tot opmerkingen op sociale media waarin geschreven werd dat er een kogel door hem heen moet. ‘Hoe kun je dat niet serieus nemen?’, zei hij over de bedreigingen.

Minouch van der Gijp reageert

De verwijzing naar René ‘zijn naaste omgeving’, lijkt mogelijk te slaan op een bericht van Minouch. Zij schreef woensdagmiddag in een story op Instagram: ‘Sorry, kwek duk, maar hoge bomen vangen veel wind. Ga je stupide dingen roepen, facistische onzin uitkramen, trollenlegertjes aanvoeren op X. Dan zijn er mensen zoals ik, en nog veel meer die je onderbroek over je hoofd gaan trekken en je daarop gaan wijzen. Want jij mag denken dat je een verademing bent voor VI, maar dit programma redt het al heel wat jaartjes zonder jouw extreem rechtse kijk op het leven.’ Volgens Minouch willen kijkers juist luchtigheid: ‘Mensen willen beetje lachen en relativeren voordat ze gaan slapen. Ze willen Johan z’n visie horen op de actualiteiten, René z’n grapjes en Wilfred z’n scherpe nuances. Niet jouw inhoudelijke mening.’

Kritiek op Wierd Duk

In haar boodschap gaat ze verder met stevige kritiek op Wierd. Ze voorspelt dat zijn houding hem uiteindelijk zal opbreken in het programma: ‘Dat gaat je ondergang worden in dit programma. Mensen willen niet naar een crematorium van ellende luisteren. Dan schakelen ze wel over naar een ander programma. Fout 1.’ Daarnaast waarschuwt ze Wierd dat hij de kijkers van VI onderschat: ‘Onderschat nooit de kijkers van VI. Die zijn niet woke. Die zijn niet rechts. Die zijn menselijk. En zolang jij blijft roepen dat er geen genocide gepleegd wordt kotsen ze je na verloop van tijd allemaal uit. Als ze dat al niet doen gezien de kijkcijfers als jij er zit. We zien allemaal de realtime filmpjes op onze schermen. Maak ons niet uit voor onwetend. Projecteer die factistische propaganda niet op de kijker. Dat bepalen ze zelf wel.’

