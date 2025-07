Verdachte zaak Tamara Elbaz is vrijgesproken van diefstal

Tekst: Evelien Berkemeijer

Nassar E. is vrijgesproken van de diefstal van Tamara Elbaz. Wel is hij veroordeeld voor verboden wapenbezit.

Nassar werd verdacht van diefstal in vereniging en het in scène zetten van een woningoverval bij realityster Tamara thuis, eind november vorig jaar. Daar blijkt nu onvoldoende bewijs van.

Wat was er gebeurd?

Volgens het Openbaar Ministerie zou de 21-jarige Nassar samen met de oppassers die Tamara inhuurde, het plan hebben opgezet. De oppassers deden alsof de woning door was overvallen door een ander. Maar in werkelijkheid zouden zij het zelf zijn geweest.

Wel verboden wapenbezit

Nassar krijgt wel vijftien maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, voor het bezit van een geladen vuurwapen.

Veel impact

De overval heeft veel impact gehad op Tamara. Haar zoontje toevertrouwen aan iemand anders, lukt niet meer. Ze vertelt: ‘Het heeft me geraakt in mijn diepste kern, in mijn rol als moeder en mijn basisvertrouwen in de wereld.’

Lees ook: Tamara Elbaz over impact overval en verraad: ‘Heeft me geraakt in mijn diepste kern’

FOTO: ANP