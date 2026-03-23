Vader van Anouk wil stop op verspreiden beelden Instagram-moord

Tekst: Evelien Berkemeijer

De vader van Anouk den Dekker, die in 2021 door messteken om het leven kwam, roept mensen dringend op om beelden van het delict niet verder te verspreiden.

De videobeelden kwamen destijds online doordat haar halfzus Bouchra de fatale aanval tijdens een psychose livestreamde via Instagram. De zaak krijgt opnieuw veel aandacht door de BNNVARA-documentaire De Instagram-moord, die vandaag wordt uitgezonden. Volgens advocaat Priscilla Buchele lijken de beelden sinds de publiciteit rond de documentaire opnieuw te circuleren.

Oproep via advocaat

Priscilla Buchele laat namens Anouks vader weten dat iedereen die de beelden bezit, die direct moet verwijderen. Daarbij doet de advocaat ook een dringend beroep om het materiaal niet verder te delen. Buchele zegt: ‘Namens cliënt vraag ik iedereen die deze beelden heeft ze onmiddellijk te verwijderen en niet verder te verspreiden.’ Volgens de advocaat is hierover contact met het Openbaar Ministerie en de politie.

Verhaal van de familie

In De Instagram-moord doet de familie voor het eerst haar verhaal. De documentaire volgt het gezin tijdens het hoger beroep, terwijl er vanuit de buitenwereld hard wordt geoordeeld over de zaak en de gevolgen daarvan. In de film staan thema’s als schuld, psychose, rouw en vergeving centraal. Ook komt de vraag naar voren of de nabestaanden Bouchra kunnen vergeven, of dat zij door haar daad in feite twee kinderen kwijtraken.

Steun van de makers

De makers van de documentaire steunen de oproep van de nabestaanden volledig. Zij benadrukken dat de bewuste beelden niet in de documentaire te zien zijn. In een reactie zeggen de makers: ‘De beelden zijn vanzelfsprekend niet te zien in de documentaire, waarin naast de lezing van de zussen en moeder van het slachtoffer ook aandacht is voor de lezing van de vader. Wij begrijpen dat de documentaire emoties op kan roepen maar staan volledig achter de oproep de beelden niet te delen en respectvol om te gaan met de wensen van de nabestaanden.’

Beeld: BNNVARA / Act of Crime. Bron verzoek vader: De Telegraaf.