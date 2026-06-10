Vader Hila Noorzai overlijdt drie weken nadat hij opa werd

Tekst: Lisa Manche

De vader van Hila Noorzai is overleden. Dat maakt de presentatrice bekend op Instagram. Het is slechts drie weken nadat hij opa werd van haar kindje.

Drie weken opa

‘Deze week ben ik mijn inspirator, mijn steunpilaar, mijn lieve vader verloren’, schrijft Hila bij een foto met haar vader. ‘Je was pas drie weken geleden opa geworden. We hadden je nog zo graag langer bij ons willen hebben.’ Hila beviel op 12 mei van haar eerste zoon Joah Malek.

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Gemis

‘Ik mis je’, vervolgt Hila. ‘Ik mis je gulle lach. Ik mis je advies en de mooie woorden waarmee je onze wereld kleur gaf. Ik mis de grote armen waarmee je ons gezin altijd bijeen hield.’ Ze hoopt dat haar vader in ‘Het Paradijs’ net zo warm wordt omhelst als hij dat bij haar heeft gedaan.

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Hila Noorzai

Hila Noorzai werkt bij de AVROTROS en maakte onder meer het programma Hila voorbij de Taliban, waarin ze terugkeerde naar haar geboorteland Afghanistan. In dat programma las ze meerdere gedichten van haar vader voor. Ook is Hila te zien in EenVandaag en presenteert ze later dit jaar de streamingeditie van Wie is de Mol?.

Eerder dit jaar haalde de AVROTROS de serie Hila voorbij de Taliban offline na de arrestatie van een vrouw die in de serie te zien was. Volgens Hila had de arrestatie niks met de docuserie te maken. Ze legde bij Pauw & De Wit uit waarom.