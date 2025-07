Tony Neef doet pikante bekentenis

Tekst: Emelie van Kaam

Deze week doet Tony Neef in Weekend een zeer pikante bekentenis. De musicalster onthult namelijk jaren geleden te hebben gezoend met een andere BN’er, terwijl ze op dat moment allebei een relatie hadden. “Tja, dat kan gebeuren.”

Eind jaren negentig sprong er een klein vonkje over tussen Tony Neef en… Paul de Leeuw! In die tijd bracht Tony een album uit waarvoor hij ook een liedje opnam samen met Paul. “Ik was erg blij dat hij dat wilde doen.”

Gezoend

Maar blijkbaar speelde er destijds meer dan alleen het samen opnemen van een liedje. “Paul vond mij heel leuk, dat was in de tijd van Miss Saigon. We hebben ook ooit één keer gezoend…” En dat terwijl beide heren op dat moment een relatie hadden.

Kan gebeuren

Tony doet daar luchtig over. “Tja, dat kan gebeuren, gewoon als je in een kroeg staat. Het was een café in Amsterdam, we hadden lol, hop, en dan klaar. Ik heb het altijd al een lieve man gevonden. Ik mag Paul heel graag.”

Foto: ANP