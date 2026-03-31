Thérèse Boer na overlijden Jonnie Boer: ‘Geen compleet mens meer’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een jaar na het plotselinge overlijden van Jonnie Boer spreekt Thérèse Boer openhartig over het gemis van haar man en de zoektocht naar wie zij nu zelf is.

In de nieuwe Nouveau vertelt Thérèse Boer hoe zwaar het rouwproces haar valt. Na 35 jaar samen te zijn geweest met Jonnie Boer, voelt het alsof ze een deel van zichzelf is kwijtgeraakt. De horecaonderneemster omschrijft hun band als die van een ‘Siamese tweeling’.

Lees ook: Bloemstuk koningspaar bij afscheid Jonnie Boer

Diep gemis

Het verlies van Jonnie is voor Thérèse niet alleen emotioneel, maar ook lichamelijk voelbaar. ‘Ik voel me gewoon geen compleet mens meer’, zegt ze daarover. Ook de kleine, dagelijkse momenten blijven confronterend. ‘Alleen thuiskomen of alleen ’s ochtends wakker worden, die confrontatie blijft heel veel pijn doen.’

Opnieuw beginnen

Sinds het overlijden van haar man moet Thérèse zichzelf opnieuw uitvinden. Ze leerde Jonnie kennen toen ze zeventien jaar oud was en omschrijft zichzelf in die periode als een ‘wilde en tegendraadse puber’ met paars haar en veiligheidsspelden. Dankzij hem vond ze haar weg naar de Hotelschool, waarna ze samen uitgroeiden tot het succesvolle duo achter De Librije. ‘Dankzij hem ben ik de vrouw geworden die ik nu ben.’

Steun onder één dak

Om de herinneringen iets draaglijker te maken, verkocht Thérèse het huis dat ze samen met Jonnie had. Inmiddels woont ze in een pand met drie appartementen boven elkaar, samen met haar kinderen Jimmie (26) en Isabelle (23). Hoewel ieder een eigen plek heeft, biedt het wonen onder één dak de steun waar ze nu veel behoefte aan heeft. Toch blijft het verdriet onverminderd aanwezig. ‘Nog steeds hoop ik elke ochtend dat ik wakker word uit een heel nare droom.’