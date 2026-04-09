The Housemaid-auteur Freida McFadden onthult haar ware identiteit: ‘Ik ben het zat dat dit een geheim is’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Freida McFadden, de auteur achter de bestseller The Housemaid, heeft onthuld dat ze in werkelijkheid Sara Cohen heet. In een interview met USA Today legt ze uit dat ze het beu is dat haar identiteit al die tijd geheim moest blijven.

Sara Cohen vertelde dat ze naast haar schrijverschap ook als hersenarts werkte. Volgens haar is het moment gekomen om open te zijn over wie ze echt is. ‘Ik ben op een punt in mijn carrière waarop ik het zat ben dat dit een geheim is’, zei ze. ‘Ik ben het zat dat mensen discussiëren of ik een echt persoon ben of drie mannen. Ik ben een echt persoon en ik heb een echte identiteit en ik heb niets te verbergen.’ Ze zal de naam Freida McFadden wel blijven gebruiken.

Collega’s kwamen er toch achter

Sara Cohen zei dat ze een jaar na de publicatie van The Housemaid in 2022 een pauze nam van haar praktijk. Het was haar bedoeling om haar pseudoniem geheim te houden, maar haar collega’s ontdekten uiteindelijk toch dat zij achter de naam Freida McFadden zat. Gelukkig reageerden zij volgens Cohen begripvol en stemden ze ermee in haar auteursidentiteit niet verder te verspreiden.

Minder werken als arts

Volgens Cohen wilde ze vooral wachten met haar onthulling tot ze meer afstand had genomen van haar baan. ‘Mijn hele doel was om het geheim te houden totdat ik klaar was om afstand te nemen van mijn doktersbaan, zodat het niet zou zijn alsof iedereen met wie ik werk het ineens wist en het mijn vermogen om mijn werk te doen zou schaden’, herinnerde ze zich. Inmiddels is ze grotendeels gestopt en werkt ze nog maar één of twee keer per maand.

Schrijversnaam blijft bestaan

Hoewel haar echte naam nu bekend is, blijft Cohen schrijven onder de naam Freida McFadden. Ze benadrukte dat die onthulling niets verandert aan hoe open ze altijd al richting haar lezers is geweest. ‘Hoewel ik mijn echte naam tot nu toe niet heb verteld, heb ik het gevoel dat ik de echte ik altijd al heb gedeeld en alles wat ik hen heb verteld de waarheid is’, legde ze uit. ‘Ook al zal de naam een verrassing zijn, niets anders zal dat doen. Ik ben altijd oprecht geweest tegen mijn lezers.’

Succes op het witte doek

Intussen is The Housemaid ook verfilmd. Paul Feig maakte voor Lionsgate een bewerking met Sydney Sweeney en Amanda Seyfried in de hoofdrollen. De film, die volgens de aangeleverde informatie een budget van 35 miljoen dollar had, bracht wereldwijd bijna 400 miljoen dollar op.

Bron: Variety