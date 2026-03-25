Steven Brunswijk deelt uitspraak Ruud de Wild: ‘Ik geef zwarte mensen geen hand’

Tekst: Redactie Weekend

Cabaretier Steven Brunswijk heeft op Instagram een opvallende ervaring gedeeld over Ruud de Wild.

Onder een opiniestuk over de situatie rond Ruud de Wild op het account van De Marker Online, reageerde Steven met een verhaal over zijn broer. Steven zegt dat hij het verhaal nooit eerder naar buiten bracht, maar dat nu alsnog doet om de huidige situatie.

Verhaal over radioshow

Steven schrijft: ‘Mijn broer heeft ooit een nummer gemaakt met Herman brood (Papa Komt Vanavond Niet Thuis). De bedoeling was om deze plaat te promoten op de radio en de intentie achter het lied uit te leggen.’ Tot dusver lijkt er niets aan de hand, maar al snel blijkt het mis te gaan.

Tekst gaat verder onder post.

Opmerking van Ruud de Wild

Vlak voor de radioshow begon, wilde zijn broer zich volgens Steven voorstellen aan Ruud de Wild. ‘Vlak voordat de radioshow begon wilde mijn broer zich voorstellen aan Ruud de Wild, dus stak hij zijn hand logischerwijs uit. Toen sprak hij de legendarische woorden uit: ‘ik geef zwarte mensen geen hand’ en liep daarna weg. Mijn broer was met een witte vriend van hem. Ze keken elkaar stomverbaasd aan.’

Waarom Steven het nu deelt

Steven legt uit dat hij dit verhaal niet eerder vertelde. ‘Maar nu deze man zo in de media komt vind ik het nodig om dit te vertellen.’ Hij vertelt later dat hij zijn broer of het een grapje was en of hij later er nog op terug kwam. ‘Maar Ruud is nooit meer teruggekomen op zijn woorden. Heb het nog een keer geverifieerd bij die vriend van hem die erbij was omdat ik het gewoon echt niet kon geloven maar die gaf ook aan dat dat zijn woorden waren.’

Foto: ANP