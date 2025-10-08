Stalker Snelle vindt gedrag niet extreem, maar is thuis niet welkom met kerst

Tekst: Evelien Berkemeijer

Kai H. verloor enkele jaren geleden 100 kilo en wilde graag samenwerken met bekende fitnesscoaches en artiesten. Ook artiest Snelle stond op zijn verlanglijstje voor een muzikale samenwerking. Zijn pogingen om contact te leggen werden echter niet goed ontvangen en leidden tot aangiftes.

De Hardenberger stuurde tientallen berichten, bracht mensen ongepland bezoeken en deed cadeaus die niet waren gevraagd. Beukers, Hoogland en Snelle stapten uiteindelijk naar de politie. Dinsdag stond Kai voor de derde voorbereidende zitting in de rechtbank, waar zijn gedrag en de gevolgen ervan verder werden besproken.

Stalking van Beukers en Hoogland naast Snelle

Tussen 31 juli 2023 en 22 november 2024 zou Kai Beukers en Hoogland herhaaldelijk hebben lastiggevallen. Hij probeerde hen te benaderen met een businessplan en een documentaire die hij zelf had gemaakt en betrok daarbij ook mensen uit hun omgeving. Zijn enthousiasme sloeg volgens de officier van justitie om in overlast, omdat de coaches de constante berichten en onverwachte acties als intimiderend ervoeren.

Ging misschien wel te ver

Naast berichten bezocht Kai meerdere malen het kantoor van Beukers’ bedrijf Clean Nutrition zonder afspraak. Hij stuurde bovendien ’s nachts zijn locatie en routebeschrijvingen naar de coaches. Volgens de officier van justitie vormde dit een patroon van voortdurend contact zoeken dat voor de coaches en hun omgeving angstig en ongemakkelijk aanvoelde. Kai erkende in de rechtszaal dat hij wellicht te ver is gegaan: ‘Bij Beukers en Hoogland ging ik misschien wel veel te ver, dat erken ik.’

Berichten en acties richting Snelle

Bij Snelle denkt hij daar anders over. Tussen november 2023 en eind maart 2024 stuurde Kai 28 berichten naar Snelle via Whatsapp en Instagram. Hij schreef onder meer dat ‘er een wapenstilstand wordt ingelast’, dat ‘er een vredespact wordt gesloten’ en dat Snelle contact met hem moest opnemen. Daarnaast belde hij bij het huis van de artiest en benaderde hij buren en de personal assistent. ‘Bij Snelle vond ik het niet zo extreem wat ik deed. Ik schreef zelf teksten en maakte muziek, dat wilde ik met hem delen’, vertelde Kai eerder in de rechtbank.

Stalking van een bekende vrouw

Kai belaagde ook een vrouw die hij al vrijwel zijn hele leven kent. Van augustus vorig jaar tot eind januari van dit jaar benaderde hij haar via Whatsapp, Telegram, sms en Instagram. Volgens de aanklacht stuurde hij haar 36 berichten waarin hij onder meer vroeg om contact en aangaf zichzelf te willen doden. Ook liet hij voicemails achter via verschillende telefoonnummers. Kai zei hierover: ‘Ik vraag me nog steeds af waarom er geen kans is geweest op een goed gesprek met haar. We kenden elkaar heel goed, gingen al tien jaar samen op vakantie. Waarom moest dit op deze manier eindigen?’

Observatie in het Pieter Baan Centrum

Eind deze maand wordt Kai opgenomen voor observatie in het Pieter Baan Centrum. “Ik verwacht niet dat daar schokkende dingen aan zullen worden ontdekt. Ik ken mezelf goed genoeg om dat te weten,” aldus Kai. Hij wil dat de zaak snel naar de inhoudelijke behandeling gaat, zodat hij zijn kant van het verhaal kan toelichten en zijn motieven kan uitleggen. De volgende voorbereidende zitting staat gepland op 22 december. Kai is dan net klaar met zijn observatie in het Pieter Baan Centrum en kan verdere toelichting geven over zijn gedrag en motieven.

Reacties en bezoek in de gevangenis

Kai geeft aan dat de situatie met zijn familie en vrienden zwaar valt. ‘Nu hebben mijn familie en vrienden allemaal al een vooroordeel over mij, mijn ouders hebben aangegeven dat ik niet thuis hoef te komen met kerst. Dat is heftig.’ In de gevangenis krijgt hij inmiddels wel bezoek. ‘Mijn broer is net weer geweest, die had ik al heel lang niet meer gezien. En mijn ouders en een maat van me komen ook langs. Dat is heel fijn’, vertelde Kai.

