Robert van Hemert

Robert van Hemert is alleen maar met werk bezig

Tekst: Emelie van Kaam

07/01/2026

Robert van Hemert is nooit iemand geweest om avondenlang in een kroeg of discotheek rond te hangen. Zijn focus lag op zijn werk en dat heeft zijn vruchten afgeworpen nu hij officieel is doorgebroken als artiest. Maar dat heeft wel consequenties voor die ene keer dat hij wél de kroeg in zou willen, deelt hij deze week in Weekend.

Sinds zijn grote zomerhit Zoet, Zout, Zuur is Robert van Hemert niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekwereld. Zijn oude leventje, waarin hij lekker naar de kroeg kon gaan, mist hij absoluut niet. “Dat heb ik nooit gehad. Natuurlijk heeft iedereen een periode dat-ie met vrienden op stap gaat, maar ik ben alleen maar met mijn werk bezig.”

Lees ook: Robert van Hemert: ‘Het leven is kwetsbaar’

Naroepen

In een discotheek was Robert niet zo snel te vinden en tegenwoordig – tenzij hij er een optreden heeft – al helemaal niet meer. “Ik zal het je nog sterker vertellen: ik kán kroegen ook niet meer in – sowieso niet in Amsterdam, want dat is nooit echt leuk. Als mensen me op een gegeven moment zien en naroepen, ben ik daar de hele avond mee bezig.”

Weinig

Ook zijn agenda speelt een rol bij zijn minimale kroegbezoek. “Ik heb er ook weinig tijd voor. De tijd die ik heb, besteed ik liever aan andere dingen.”

Ons hele gesprek met Robert van Hemert lees je in Weekend editie 2. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

Uit andere media

Party Juiste Formaat Uitgelichte Afbeelding

Ophef rond Eloise van Oranje houdt aan

Onder anderen kijkcijferexpert Tina Nijkamp was niet te spreken over een Instagram-post die Eloise van Oranje afgelopen zondag deelde. Daarin liet zij weten dat er een diner en een ’watchparty’ waren georganiseerd om te kijken naar een aflevering van het tv-programma ’Sporen Van Slavernij’, waarin haar moeder prinses Laurentien te gast was. De post leidde tot felle kritiek. Naar aanleiding daarvan slaat de oudste kleindochter van prinses Beatrix nu terug…
Weekend Anita Witzier Gettyimages 1478028904

Van dít programma heeft Anita Witzier spijt

Spijt is voor later, zong Martin Morero. Een gevoel dat ook Anita Witzier bekend is. Ondanks een indrukwekkende lijst aan presentatieklussen is er namelijk één programma waar ze geen ja meer tegen zou zeggen als de kans zich nogmaals voor zou doen, deelt ze deze week in Weekend. “Dat sloeg helemaal nergens op.” Anita Witzier…
Vriendin Skivakantie: Meisjes lachen en hebben plezier op een stoeltjeslift

Nog nooit op wintersport geweest? Dit is waarom het nooit te laat is

Skiën is een beetje zoals fietsen. Of lopen. Als je het eenmaal onder de knie hebt, verleer je het niet meer (mits je lichaam een beetje meewerkt). Veel wintersporters staan al vanaf hun vierde op ski’s, maar laten we eerlijk zijn: dat geldt lang niet voor iedereen. Misschien gingen jullie vroeger nooit op wintersport. Misschien leek het duur, spannend of ‘niets voor jou’. En nu vraag je je af: ben ik niet te oud om er nog aan te beginnen? Spoiler alert: je bent nooit te oud voor je eerste wintersport.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Emelie