Robert van Hemert is alleen maar met werk bezig

Tekst: Emelie van Kaam

Robert van Hemert is nooit iemand geweest om avondenlang in een kroeg of discotheek rond te hangen. Zijn focus lag op zijn werk en dat heeft zijn vruchten afgeworpen nu hij officieel is doorgebroken als artiest. Maar dat heeft wel consequenties voor die ene keer dat hij wél de kroeg in zou willen, deelt hij deze week in Weekend.

Sinds zijn grote zomerhit Zoet, Zout, Zuur is Robert van Hemert niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekwereld. Zijn oude leventje, waarin hij lekker naar de kroeg kon gaan, mist hij absoluut niet. “Dat heb ik nooit gehad. Natuurlijk heeft iedereen een periode dat-ie met vrienden op stap gaat, maar ik ben alleen maar met mijn werk bezig.”

Naroepen

In een discotheek was Robert niet zo snel te vinden en tegenwoordig – tenzij hij er een optreden heeft – al helemaal niet meer. “Ik zal het je nog sterker vertellen: ik kán kroegen ook niet meer in – sowieso niet in Amsterdam, want dat is nooit echt leuk. Als mensen me op een gegeven moment zien en naroepen, ben ik daar de hele avond mee bezig.”

Weinig

Ook zijn agenda speelt een rol bij zijn minimale kroegbezoek. “Ik heb er ook weinig tijd voor. De tijd die ik heb, besteed ik liever aan andere dingen.”

