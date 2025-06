Robert van Hemert: ‘Het leven is kwetsbaar’

Tekst: Emelie van Kaam

Pluk de dag. Dat is het motto waar Robert van Hemert naar leeft. Door het heftige verdriet wat hij in zijn leven al heeft gekend is hij zich er zeer van bewust dat je altijd en overal van moet genieten, vertelt hij deze week in Weekend. “Het kan zo in één keer afgelopen zijn.”

Robert van Hemert, de oom van Mart Hoogkamer die vorige jaar bekend werd met de zomerhit Zoet, Zout, Zuur, staat positief in het leven. Heel knap als je weet welke tegenslagen hij al als kleine jongen te verwerken kreeg. “Mijn jeugd was inderdaad niet makkelijk,” vertelt hij deze week in Weekend. “Ik verloor mijn ouders op jonge leeftijd en dat heeft enorme impact gehad. Maar ik heb twee kinderen en voor hen wil ik altijd de beste versie van mezelf zijn. Zij zitten ook niet op een chagrijnige papa te wachten thuis. Dus nee, ik ben een vrij vrolijk mensen.”

Kwetsbaar

Het motto ‘pluk de dag’ speelt daarbij een belangrijke rol. “Je weet immers nooit wat er morgen gebeurt. Als ik zie wat mijn collega-vriend Freek (Rikkerink, van Suzan & Freek, red.) is overkomen, besef ik weer hoe kwetsbaar het leven is. (Freek heeft uitgezaaide longkanker, red.). Het houdt je met beide benen op de grond. Daarom probeer ik zoveel mogelijk te genieten, want het kan ook zo in één keer afgelopen zijn.”

