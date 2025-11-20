Rico Verhoeven doet afstand van wereldtitel

Tekst: Evelien Berkemeijer

Rico Verhoeven maakt bekend dat hij zijn wereldtitel in het zwaargewicht bij GLORY neerlegt. De kickbokser deelt het besluit via zijn eigen kanalen, waar hij terugblikt op zijn lange periode aan de top. De keuze markeert het einde van een belangrijk tijdperk binnen de sport.

Rico Verhoeven vertelt in zijn boodschap hoe intens de afgelopen jaren zijn geweest. Hij blikt terug op zijn traject binnen de organisatie en de mensen die hem daarin hebben gesteund.

Besluit om titel op te geven

Verhoeven schrijft op Instagram: ‘Na meer dan twaalf jaar, vijftien wereldtiteloverwinningen en ontelbare onvergetelijke avonden, heb ik besloten mijn GLORY Heavyweight World Titel te verlaten.’ Volgens hem begon alles voor hem toen hij voor het eerst bij GLORY tekende. In zijn woorden: ‘In 2012 ben ik lid geworden van GLORY en vanaf dat moment heb ik alles gegeven aan deze sport en aan de organisatie.’

Waardering voor organisatie en team

De sporter benadrukt de samenwerking achter de schermen en richt zich tot het personeel van GLORY. Hij stelt: ‘Ik wil een bijzondere erkenning geven aan de toegewijde mensen binnen GLORY die zich onvermoeibaar achter de schermen inzetten om zo’n sterk product ter wereld te brengen.’ Daarnaast bedankt hij investeerder Pierre Andurand: ‘Een speciale dank aan Pierre Andurand voor zijn visie en de immense investering die hij door de jaren heen heeft gedaan in kickboksen.’ Ook de achterban krijgt nadrukkelijk aandacht. Verhoeven schrijft: ‘Aan alle fans die deel hebben gemaakt van deze ongelooflijke reis…. Bedankt voor de herinneringen, de energie en het respect.’ Hij laat daarmee weten hoezeer de steun van het publiek hem heeft gedragen tijdens zijn carrière.

Geruchten over achterliggende spanningen

Roddelkanaal Reality FBI meldt dat er meer zou spelen achter de schermen. Volgens het kanaal was er sprake van onenigheid over Rico Verhoevens toekomst binnen de organisatie. Ook zou hij moeite hebben gehad met de manier waarop GLORY werd geleid. Manager Karim Erja zou daarbij hebben benadrukt dat ‘niet het geld, maar de voorwaarden voor een eerlijke en transparante sport essentieel waren.’ Het roddelkanaal stelt dat een stukgelopen megadeal in Saoedi-Arabië uiteindelijk de doorslag gaf.

FOTO: ANP