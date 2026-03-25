Rick Brandsteder weer voor de rechter voor rijden onder invloed

Rick Brandsteder moet woensdag opnieuw voor de rechter verschijnen vanwege een zaak rond rijden onder invloed.

Rick Brandsteder werd op 3 maart 2025 in Breukelen aangehouden nadat zijn auto in de berm was beland. De zaak werd eerder aangehouden, omdat de rechter op basis van het beschikbare bewijs nog geen definitieve uitspraak kon doen. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 50 uur en een rijontzegging van negen maanden, waarvan 151 dagen voorwaardelijk.

Botsing in de berm

Bij de aanhouding bleek dat Brandsteder een alcoholpromillage van 1,83 in zijn bloed had, goed voor ongeveer veertien glazen bier. Daarnaast werden er ook sporen van drugs in zijn bloed aangetroffen. De zaak draait onder meer om de vraag of de alcohol vóór of pas na het incident is gedronken.

Verklaring van de presentator

Tijdens een eerdere zitting verklaarde de presentator dat hij die middag in de woning van zijn overleden vader Ron spullen aan het uitzoeken was. ‘Ik werd daar dusdanig door emoties overvallen, dat ik met de auto naar de supermarkt reed’, zei hij. ‘Daar heb ik een sixpack bier en een fles jenever gekocht.’ Volgens Brandsteder had hij daarna twee biertjes gedronken voordat hij in de berm belandde. ‘Ik heb daar drie kwartier gewacht en ben toen verder gaan drinken. Ook heb ik de fles jenever geopend.’

Ooggetuige schetst ander beeld

Een ooggetuige verklaarde juist dat Brandsteder slingerend over de weg reed. De rechter vatte dat tijdens de zitting samen met de woorden: ‘De auto kwam volgens hem ternauwernood tot stilstand en hing daarbij half over de sloot.’ Ook hield de rechter de presentator voor: ‘In de observatiecel was u onvast ter been, raakte uit balans en viel een paar keer bijna voorover.’

Eerdere hulp vanwege alcoholproblemen

In 2022 liet Brandsteder zich al opnemen in een afkickkliniek in Zuid-Afrika vanwege alcoholproblemen. Na het incident van vorig jaar zocht hij opnieuw professionele hulp. Sindsdien heeft de presentator naar eigen zeggen geen druppel alcohol meer gedronken.

