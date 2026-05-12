Om deze reden is Wilfred Genee deze week niet te zien in Vandaag Inside

Tekst: Lisa Manche

De komende dagen is presentator Wilfred Genee niet te zien in Vandaag Inside. Thomas van Groningen neemt zijn plaats aan tafel tijdelijk over. In ‘Shownieuws’ vertelt Wilfred meer over zijn afwezigheid.

Andere klus

Wilfred is vanaf dinsdag afwezig bij Vandaag Inside vanwege een andere televisieklus. “Morgen vertrek ik naar Curaçao. Ik ga daar een ander programma opnemen”, laat Wilfred weten. De opnames van het nieuwe programma gaan woensdag van start. “Het is een interviewprogramma, een soort mix van Villa Felderhof en Casa di Beau.”

Intensieve dagen

Wilfred moet daarom zijn plekje bij Vandaag Inside tijdelijk afstaan aan Thomas van Groningen. “Het viel niet te combineren. Het is heel intensief: we moeten echt van ’s ochtends 07.00 uur tot ’s avonds 23.00 uur draaien.” Hij laat weten dat het programma in augustus te zien is.

Lees ook: Hélène Hendriks over talkshow met Wilfred Genee: ‘Niemand keek’

Kritische blik van Johan Derksen

Thomas van Groningen laat aan Shownieuws weten dat hij wel een beetje gespannen is. “Ik vind het wel spannend, dit grote stoeltje vullen.” Volgens Thomas is Johan Derksen af en toe kritisch op zijn manier van presenteren. “Maar hij houdt me alleen scherp, weet ik als ik de uitzendingen terugkijk. Hij heeft soms gelijk.”

Vandaag Inside op Curaçao

Johan Derksen en René van der Gijp vertrekken later deze week ook naar Curaçao, omdat Vandaag Inside vanaf 18 mei tijdelijk vanaf daar wordt uitgezonden in aanloop naar het WK voetbal. De opnames van het nieuwe programma van Wilfred zijn dan afgerond.

Bekijk ook:

BRON: SHOWNIEUWS