Optreden Lenny Kuhr afgezegd vanwege veiligheidsredenen

Tekst: Lisa Manche

Het Rosa Spier Huis heeft een optreden van Lenny Kuhr afgezegd. “In verband met de rust en veiligheid van onze bewoners, waaronder ook kwetsbare bewoners, hebben wij dit besluit moeten nemen.”

Dat schrijft de woon-werk- en zorggemeenschap op de website.

Extra optreden

Op Instagram schrijft Lenny dat er in april bij een concert in Huizen een paar mensen met een Palestijnse vlag stonden te zwaaien. Daarom zou het Rosa Spier Huis het optreden hebben afgezegd. De zangeres heeft een extra concert aan haar afscheidstournee toegevoegd in Dordrecht op 29 mei.

Stoppen met optreden

Lenny maakte onlangs bekend dat ze na bijna zestig jaar gaat stoppen met optreden. Ze beëindigd haar carrière vanwege de gezondheid van haar man en vanwege het “toenemende antisemitisme in Nederland”. Na haar afscheidstournee wil ze emigreren naar Israël.

