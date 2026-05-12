Vincent Croiset werd afgewezen door Tina de Bruin: ‘Hij ging heel hard van stapel’

Tekst: Lisa Manche

Tina de Bruin en Vincent Croiset zijn al jaren gelukkig samen, maar er was een tijd dat Vincent behoorlijk voor Tina moest vechten. In een speciale aflevering van de podcast ‘Tina & Chantal’ vertelt Vincent dat hij een blauwtje liep bij zijn vrouw.

Eerste ontmoeting

Vincent en Tina kenden elkaar al van de toneelschool, maar hij zag haar eerst nog niet echt staan. Toen ze elkaar tijdens Koninginnedag ontmoetten, voelden ze een klik, maar ging het niet echt verder.

‘Toch maar niet’

Later sloeg de vonk alsnog over. Vincent merkte dat hij letterlijk ‘opveerde’ als Tina binnenkwam. Hij zette dan ook de eerste stap voor een date. “Ik heb echt zelden zo mijn best gedaan als voor Tina.” Helaas liep het geplande etentje toch anders. Op de dag van de date zag Vincent Tina en hij trapte vol op de rem om haar aan te spreken. “En gaan we vanavond nog uit eten?” vroeg hij. “Nee, toch maar niet”, antwoordde Tina.

Hard van stapel

Beste vriendin Chantal, snapt er helemaal niks van. “Vincent gaat dan voor 180 procent”, legt Tina uit. “Hij ging heel hard van stapel. Ik kon het nog niet meteen zo toelaten. Het was gewoon heel veel.”

Daarbij kwam Tina net zelf uit een relatie en had ze behoefte aan tijd voor zichzelf. Ze vond Vincent op dat moment iets te opdringerig. Maar inmiddels ziet ze dat helemaal anders. “Daar ben ik natuurlijk wel van teruggekomen”, vertelt ze.