Prins Pieter-Christiaan loopt mee met 538 Ochtendrun voor Máxima Centrum

Tekst: Denise Delgado

Prins Pieter-Christiaan heeft maandagochtend in de studio van Radio 538 een halfuur meegelopen voor de 538 Ochtendrun. Hij sloot aan bij sponsorloper Jeroen van Veen, die deze week 538 kilometer wil hardlopen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

‘Krankzinnige 538 km’

Op Instagram deelde Pieter-Christiaan een foto op de loopband. Daarbij schreef hij dat hij ‘een half uurtje mee mocht lopen’ met Van Veen, die volgens hem een ‘krankzinnige’ afstand gaat afleggen voor het goede doel.

538 km voor het Máxima Centrum

De 538 Ochtendrun wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Van Veen loopt tot en met vrijdag elke dag 100 kilometer op een loopband in de studio. De laatste 38 kilometer volgt zaterdag in het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar ook 538-dj’s en honderden luisteraars meelopen.

De actie begon ooit nadat Van Veen geld wilde inzamelen voor het Máxima Centrum, nadat hij zijn zoontje aan kanker verloor.

