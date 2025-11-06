Winnaar Ns Publieksprijs Bekendgemaakt Bij Eenvandaag Paulien Cornelisse

Paulien Cornelisse noemt moeilijke periode met ziekte bij winnen NS Publieksprijs

06/11/2025

06/11/2025

Tijdens de uitzending van EenVandaag op woensdagavond is bekendgemaakt dat Paulien Cornelisse de NS Publieksprijs van dit jaar heeft gewonnen. De schrijfster liet eerder in LUBACH al weten dat ze deze erkenning graag wilde ontvangen. Nu is die wens werkelijkheid geworden.

Het boek De Verwarde Cavia – Terug Op Kantoor werd door het publiek uitgeroepen tot favoriet. Volgens het CPNB werd er dit jaar bijzonder veel gestemd: ruim 133.000 mensen brachten hun stem uit, een aanzienlijke stijging ten opzichte van vorig jaar. Voor Paulien Cornelisse betekende dit na vier eerdere nominaties eindelijk de winst.

Zwaar anderhalf jaar achter de rug

Na het ontvangen van de prijs sprak de auteur zichtbaar geëmotioneerd over de betekenis van deze overwinning. ‘Dit voelt echt heel erg goed. Ik heb een heel erg zwaar anderhalf jaar achter de rug. Dit is ongelooflijk, ik word er emotioneel van dat dit is gebeurd. Ik vind het heel erg fijn,’ verklaarde ze, terwijl ze haar tranen probeerde te bedwingen. Met haar woorden verwees Cornelisse naar haar recente ziekteperiode. De cabaretier kreeg een kankerdiagnose en moest als gevolg daarvan haar theatertour annuleren. Hoewel ze daar in het openbaar nauwelijks over sprak, maakte ze duidelijk dat de erkenning haar diep raakte.

Dankbaarheid van Paulien Cornelisse

Aan het einde van de uitzending richtte de schrijfster zich tot haar lezers en stemmers. Ze sprak haar dank uit aan iedereen die haar werk een warm hart toedraagt. Het blijkt meer te betekenen dan zij ooit hadden kunnen weten.

