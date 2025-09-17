Paul de Leeuw en moeder reageren op overlijden Gerard Cox

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de podcast De Leeuw Brult Verder stond Paul de Leeuw stil bij het overlijden van Gerard Cox. Zoals gebruikelijk belde hij ook met zijn 93-jarige moeder, met wie hij het nieuws besprak. Samen blikten zij terug op de carrière en de persoonlijkheid van de zanger en acteur.

Aan het einde van het gesprek over Gerard Cox zegt Paul de Leeuw: ‘Gerard, het ga je goed.’

Geschrokken van het nieuws

Paul benoemt dat hij en zijn moeder allebei schrokken toen ze hoorden dat Gerard was overleden. Zijn moeder zei: ‘Een geweldig artiest.’ Ze gaf aan dat ze al eerder schrok toen bekend werd dat hij ziek was én er niets aan wilde doen. Toch kon ze er ook aan toevoegen: ‘Maar ik vond het ook vaak een hele grote brompot hoor.’ Paul reageerde dat hij dat juist grappig vond.

Herinneringen aan ontmoetingen

Paul de Leeuw vertelde over de laatste keer dat hij Gerard zag, tijdens een feest van Simone Kleinsma. Hij vroeg hem wat hij wilde drinken, waarop Gerard korenwijn noemde. Dat bleek niet aanwezig in Amsterdam, terwijl elke Rotterdammer wel een fles thuis heeft staan volgens de cabaretier. Dus Paul had zelf ook nog een fles in zijn vriezer liggen en liet die meebrengen. Hij zette de fles naast Gerard op tafel. ‘Dat vond Gerard grappig’, aldus Paul. Zijn moeder herinnerde zich hem vooral uit het stadion van Feyenoord: ‘Hij had altijd wel wat te mopperen.’

Carrière van Gerard Cox

Beiden stonden stil bij de lange carrière van Gerard Cox, onder meer met Toen Was Geluk Heel Gewoon en zijn vele liedjes. Paul benadrukte: ‘Hij was een geweldige verhalenverteller’, waarop zijn moeder bevestigend reageerde. Ook spraken ze over zijn afgelegen woonplek. Paul vertelde dat hij vroeger met school een puzzeltocht langs zijn huis deed, waarbij Gerard er gek van werd dat iedereen aanbelde. ‘Helemaal niks voor Gerard’, concludeerden ze samen. Luister hier het hele gesprek:

FOTO: ANP