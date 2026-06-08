Patrick Bruel in hechtenis om beschuldigingen van verkrachting en aanranding

Tekst: Evelien Berkemeijer

Patrick Bruel is maandagochtend 8 juni in hechtenis genomen. De 67-jarige zanger wordt ondervraagd over beschuldigingen van verkrachting en aanranding.

De zaak draait volgens het parket van Nanterre op dit moment om dertien mogelijke slachtoffers. De zanger ontkent de beschuldigingen. Patrick Bruels politiehechtenis kan maximaal 48 uur duren, tot uiterlijk woensdagochtend.

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Meerdere aangiftes tegen de zanger

Tegen de zanger zijn twaalf aangiftes van seksueel geweld ingediend. Tijdens zijn hechtenis wordt hij ondervraagd over ‘incidenten die op dit moment dertien slachtoffers betreffen’, aldus het parket van Nanterre. Het gaat onder meer om meldingen van drie vrouwen over ‘seksuele aanrandingen en pogingen tot verkrachting gepleegd in 1997, 2000 en 2001’.

Ook onderzoek naar zaken in Dinard en Brussel

De zanger wordt daarnaast ondervraagd over een verkrachting die in 2012 in Dinard zou hebben plaatsgevonden tegen een vrouw die destijds 32 jaar oud was. Ook is er op 1 juni 2026 een officiële klacht ingediend door de Belgische autoriteiten over beschuldigingen van verkrachting en aanranding in 2010 in Brussel. Volgens het parket van Nanterre zou het daarbij gaan om feiten die volgens de klacht zijn gepleegd tegen een vrouw die destijds 40 jaar oud was.

Advocaten wijzen op onschuld

De zanger heeft de beschuldigingen tot nu toe ontkend. ‘Hij heeft al enkele weken aangegeven beschikbaar te zijn voor het rechtssysteem, zodat hij zich uiteindelijk in het kader van de gerechtelijke procedure voor de bevoegde autoriteit kan verantwoorden’, aldus zijn advocaten. Zij voegen daaraan toe: ‘Hij zal alle vragen van de onderzoekers beantwoorden en al het nodige bewijsmateriaal overleggen om zijn onschuld aan te tonen.’

Gevolgen voor tournee en optredens

Onder druk kondigde de zanger afgelopen vrijdag de annulering aan van het grootste deel van zijn aankomende tournee, die medio juni in Parijs zou beginnen. Ook de laatste vijf voorstellingen in Parijs van het stuk waarin hij de hoofdrol speelt, zijn geannuleerd. Daarnaast heeft de zanger zich teruggetrokken uit Les Enfoirés en zijn drie concerten in Montreal door de lokale organisator geannuleerd, al staan er voor het najaar nog verschillende andere concerten gepland.

BRON: BFMTV