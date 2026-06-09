Omar Sy keert terug als gentleman-dief in Lupin seizoen vier

Tekst: Evelien Berkemeijer

Omar Sy keert terug als Assane Diop in een nieuw deel van Lupin.

De populaire Franse serie is vanaf 23 oktober weer te zien op Netflix. De productie van deel 4 is al sinds mei in volle gang en belooft opnieuw veel actie, verrassingen en slimme wendingen. Zoals we gewend zijn van Lupin.

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Opnieuw met Omar Sy

Omar Sy kruipt opnieuw in de huid van Assane Diop, de charmante gentleman-dief die kijkers in Frankrijk en ver daarbuiten wist te veroveren. Omar vertelde aan Netflix: ‘Ik zeg vaak dat Lupine een buitengewoon speeltje is. Ik beleef er elke keer weer enorm veel plezier aan.’

Assane eindigde achter de tralies

In deel 3 zagen kijkers hoe Assane de Zwarte Parel stal, de steun van het Franse publiek won, zijn eigen dood in scène zette en het leven van zijn vervreemde moeder redde. Uiteindelijk besefte hij dat er maar één manier was om zijn vrouw, zoon, moeder en beste vriend een veilig en rustig leven te geven: zichzelf opofferen. Hij gaf zichzelf aan bij de politie, waardoor deel 3 eindigde met Assane achter de tralies.

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Lupin blijft wereldwijd scoren

Lupin heeft zich inmiddels gevestigd als een van de populairste niet-Engelstalige producties in de geschiedenis van Netflix. De eerste drie seizoenen staan op de derde, zesde en tiende plaats in de historische ranglijst. Daarmee trekt de Franse serie nog altijd een groot en betrokken publiek over de hele wereld.

Nieuwe afleveringen tegen de achtergrond van Parijs

De saga is geïnspireerd door de legendarische Arsène Lupin en blijft verrassen met plotwendingen en boeiende personages, tegen de achtergrond van Parijs. De serie wordt geproduceerd door Gaumont in samenwerking met Carrousel Studios. Over de nieuwe afleveringen klinkt het: ‘Samen met Netflix, Carrousel en Gaumont hebben we de nodige tijd geïnvesteerd om onze ambities te verhogen en nog meer verrassingen en kijkplezier te bieden, zowel voor onszelf als voor het publiek. De frisse energie van Carrousel Studios sluit perfect aan bij deze visie. Ik kijk ernaar uit om de nieuwe afleveringen met zoveel mogelijk mensen te delen.’