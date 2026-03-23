Muziek van Marco Borsato weer te horen in The Passion

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na enkele jaren afwezigheid keert muziek van Marco Borsato terug in The Passion. Dit jaar is in het programma het nummer Hoe Het Danst te horen.

KRO-NCRV bevestigt dat nieuws na berichtgeving van Tina Nijkamp. In 2022 werd voor het eerst geen enkel nummer van Marco Borsato gebruikt, terwijl zijn muziek in 2021 nog wel in The Passion te horen was.

Terugkeer na vrijspraak Marco Borsato

De terugkeer volgt nadat de zanger in december werd vrijgesproken van ontucht met een minderjarige wegens onvoldoende bewijs. Volgens de omroep is zijn muziek dit jaar weer onderdeel van The Passion. In 2022 ontbrak de zanger voor het eerst sinds de start van het evenement in 2011. KRO-NCRV zei toen dat die keuze al in een vroeg stadium was gemaakt en niet voortkwam uit de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ook onderwijseditie aangekondigd

Eerder maakte de omroep al bekend dat nieuwslezer Astrid Kersseboom dit jaar de verteller van The Passion is. Daarnaast komt KRO-NCRV op woensdagochtend 1 april, samen met Verus, met een bijzondere onderwijseditie van The Passion. De zestiende editie van The Passion vindt plaats op Witte Donderdag 2 april 2026 in Dwingeloo en is om 20.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1.

Foto: ANP