Marco Borsato zingt samen met Leontine eigen hit mee in Ziggo Dome

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens het Herinneringen Top 50 Concert in Ziggo Dome was zondag niet alleen dochter Jada Borsato te zien, ook haar ouders lieten van zich horen. Leontine en Marco Borsato waren aanwezig in de zaal en zongen actief mee toen de hits van Marco voorbij kwamen.

Jada Borsato stond op het podium tijdens het concert, waar topartiesten nieuwe versies brachten van bekende Nederlandse muziekherinneringen. In de zaal kreeg zij steun van haar ouders, die zichtbaar meeleefden met het optreden. Te zien is hoe Marco Borsato zijn eigen nummer Rood hard meezong.

Lees ook: Marco Borsato’s advocaten willen 391.000 euro terug van de staat

Marco Borsato met Leontine in Ziggo Dome

Leontine deelde maandag op Instagram een foto van het moment waarop zij samen met Marco naar hun dochter keek en luisterde. Bij het beeld schreef ze: ‘Samen naar onze dochter kijken én luisteren’.

Muziek en herinneringen

Volgens Alzheimer Nederland draait het concert om de kracht van muziek en herinneringen. De organisatie schrijft: ‘Muziek roept herinneringen op. Misschien wel ons kostbaarste bezit. Alzheimer Nederland weet als geen ander hoe waardevol herinneringen zijn. Tijdens het Herinneringen Top 50 Concert hoor je nieuwe versies van bekende Nederlandse nummers: de Top 50 mooiste Nederlandse muziekherinneringen.’

Tickets voor volgende editie

Wie het concert heeft gemist, kan al vooruitkijken naar een nieuwe editie. Tickets voor het Herinneringen Top 50 Concert in 2027 zijn inmiddels al te koop.

Foto: ANP