Mette Marit Longtransplantatie

Noorse kroonprinses Mette-Marit in zwaar traject: voorbereidingen voor longtransplantatie

Tekst: Denise Delgado

10/03/2026

Het gaat duidelijk slechter met de gezondheid van de Noorse kroonprinses Mette-Marit (52). Het Noorse hof heeft bevestigd dat er voorbereidingen zijn getroffen met het oog op onderzoek naar een mogelijke longtransplantatie.

Longfibrose

Mette-Marit lijdt aan longfibrose, een chronische longaandoening die littekenvorming in de longen veroorzaakt en de zuurstofopname bemoeilijkt. Volgens het hof is er de afgelopen tijd sprake van een duidelijke negatieve ontwikkeling in haar gezondheid.

Werkzaamheden aangepast

Het hof meldt dat haar werkzaamheden en officiële programma worden afgestemd op haar medische situatie. Daarbij is er volgens de toelichting een toenemende behoefte aan rust, herstel en aangepaste inspanning.

Turbulente periode voor de familie

De medische zorgen komen bovenop een toch al roerige tijd voor het Noorse koningshuis. De afgelopen maanden was er onder meer ophef over nieuw opgedoken documenten rond Jeffrey Epstein, waarin ook de naam van Mette-Marit voorkomt.

BEELD: GETTY IMAGES

Mette Marit Longtransplantatie

