Mary Borsato deelt verdrietig nieuws

Een bekend gezicht uit de Nederlandse bruidsmodewereld neemt afscheid. Na 47 jaar heeft Mary Borsato besloten haar geliefde bruidswinkel te sluiten.

Met dit besluit komt er een einde aan een tijdperk waarin de moeder van Marco Borsato talloze bruiden heeft geholpen. De keuze valt haar zwaar, maar is weloverwogen.

Einde van een dierbare periode

Mary heeft aangekondigd dat ze haar winkel aan het einde van dit jaar zal sluiten. Na bijna vijf decennia in het vak, kiest ze ervoor om meer rust te nemen nu ze de leeftijd van tachtig jaar heeft bereikt. In een verklaring laat ze weten dat het geen makkelijke beslissing was: ‘Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van mijn winkel en van het werk dat ik met zoveel liefde heb gedaan.’

Winkel blijft nog even open

Hoewel het afscheid nabij is, blijft de winkel voorlopig nog open. Tot en met 31 december 2025 kunnen klanten op afspraak nog terecht bij De Witte Markies.

Gezondheidsproblemen

Recent kampte Mary Borsato nog met gezondheidsproblemen. Rond haar tachtigste verjaardag verbleef ze tijdelijk bij haar zoon Marco om aan te sterken. Inmiddels is ze weer thuis en voelt ze zich beter, al moest ze haar verjaardag daardoor nog even uitstellen. Volgens haar komt die viering er zeker nog.

