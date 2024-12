Mary Borsato geeft update over Marco: ‘Naar omstandigheden gaat het goed’

Het gaat naar omstandigheden goed met Marco Borsato. Zijn moeder Mary vertelde dinsdag in Shownieuws dat de zanger “altijd heel positief is ingesteld” en dat ze het “heel leuk met elkaar” hebben.

Borsato verdween enkele jaren geleden uit de openbaarheid na beschuldigingen van seksueel wangedrag achter de schermen van The Voice of Holland. Dat onderzoek leidde vorig jaar niet tot vervolging. De zanger wordt wel vervolgd voor ontucht in een ander zedenonderzoek. Naar verwachting wordt die zaak volgend jaar inhoudelijk behandeld.

Voor Mary en de rest van de familie is dat “best moeilijk”. “Maar we overleven het”, vervolgt ze. “We zijn met elkaar heel positief. Voor Marco is het natuurlijk allemaal even afwachten, voor ons natuurlijk net zo. Je moet een heel lange adem hebben maar we gaan gewoon uit van gerechtigheid.”