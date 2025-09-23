Martine van Os stopt na vijftien jaar met We Zijn Er Bijna

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na vijftien jaar komt er een einde aan het tv-tijdperk waarin Martine van Os ieder jaar met een groep kampeerders op reis ging. De presentatrice bevestigt dat ze stopt met het programma We Zijn Er Bijna en noemt het een passend moment om de fakkel door te geven.

Martine van Os vertelt dat ze met plezier terugkijkt op alle zomers die ze met het programma We Zijn Er Bijna doorbracht. Ook bij de omroep wordt haar vertrek gezien als het sluiten van een belangrijk hoofdstuk.

Einde van een tijdperk

Volgens Martine is het moment gekomen om afscheid te nemen. ‘Ik vind het ook mooi, want ik heb dit vijftien jaar gedaan, dat is sociologisch gezien een generatie.’ Ze benadrukt aan Shownieuws dat ze het presenteren met veel plezier heeft gedaan, maar vindt dat er nu ruimte moet komen voor iemand anders.

Grote schoenen te vullen

Omroepbaas Jan Slagter spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop Martine het programma jarenlang heeft gedragen. Hij noemt haar vertrek een groot verlies: de presentatrice heeft volgens hem het presenteren fantastisch gedaan. Tegelijkertijd begrijpt hij dat vijftien zomers van huis zwaar wegen en dat Martine nu kiest voor meer tijd thuis.

Toekomst na We Zijn Er Bijna

Zelf wil Martine de komende periode gebruiken om zich weer meer op acteren te richten. ‘Dat heb ik altijd op een lager pitje gezet wegens tijdgebrek en dat wil ik nu graag weer oppakken.’ Er lopen al gesprekken over nieuwe mogelijkheden, al benadrukt ze dat ze vooral dankbaar terugkijkt op alle mooie herinneringen van de afgelopen vijftien jaar.

FOTO: ANP