Lone van Roosendaal terug in GTST na eerder overlijden in serie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Lone van Roosendaal keert terug in Goede Tijden, Slechte Tijden, ondanks dat haar personage Billy de Palma eerder in de serie overleed.

In RTL Tonight vertelt Lone van Roosendaal dat ze het leuk vindt om terug te zijn. De terugkeer kwam voor haar wel als een verrassing, omdat ze al vier jaar uit GTST was verdwenen. In het verhaal blijkt dat Billy haar dood in scène moest zetten om aan de maffia te ontkomen en in werkelijkheid in Paraguay zat. Zo’n verhaal past precies bij de verhalen van Goede Tijden, Slechte Tijden.

Verrassende terugkeer

In gesprek met Beau van Erven Dorens zegt Lone dat ze zelf ook direct vragen had toen ze werd benaderd voor haar rentree. ‘Ik werd gebeld en ik zei van: ‘Hartstikke leuk, maar hoe dan?’ Want ik was er al vier jaar uit.’ Lone dacht zelf ook dat ze wel daadwerkelijk overleden zou zijn, maar dat blijkt dus niet het geval.

Waarom Billy terug is

Lone denkt zelf wel te weten waarom Billy weer opduikt in de soap. ‘Het is volgens mij altijd leuk om een soapbitch te hebben. Die was er al een tijdje niet meer, die is er na mij niet meer echt geweest ook.’ Daar voegt ze aan toe: ‘Als je reuring wilt, bel je Lone van Roosendaal blijkbaar, ik weet het niet.’ Juist vrouwen met een scherp randje spelen, vindt ze leuk.

Meer herkenbare verhaallijn

Volgens Lone krijgt Billy nu een andere invulling dan voorheen. ‘Ik was altijd de pief, paf, poef, de maffia en de onderwereld, allemaal schimmige zaken. Nu willen ze dat mijn verhaallijn iets herkenbaarder wordt. In dit geval kom ik mijn dochter weer onder ogen en die is in het begin not amused.’ Ook wil Billy contact met haar kleindochter, al vindt ze menselijk contact lastig. Toch gaat ze haar best doen, vertelt Lone, die het een dubieuze eer noemt dat ze inmiddels de leeftijd heeft om een oma te spelen.

Foto: Geert de Lange/RTL