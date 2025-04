Koninklijk huis niet aanwezig bij uitvaart paus Franciscus, Koningsdag start later

Paus Franciscus overleed maandag op 88-jarige leeftijd en wordt zaterdag begraven in de Basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome. Verschillende royals zijn bij de uitvaart aanwezig. Namens de Britse koning Charles woont prins William de plechtigheid bij. Ook koning Filip en koningin Mathilde van België , evenals het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia, zijn erbij.

Willem-Alexander en Máxima lieten maandag weten dat ze ‘diep getroffen’ zijn door het overlijden van de paus. ‘Met warmte herinneren wij ons de persoonlijke ontmoetingen met hem, onder andere tijdens ons staatsbezoek aan de Heilige Stoel in 2017. Paus Franciscus straalde in alles barmhartigheid uit.’

De NOS-uitzending rondom Koningsdag, die oorspronkelijk om 10.45 uur van start zou gaan, begint nu om 12.00 uur. Dat is na afloop van de pauselijke uitvaart, die om 10.00 uur plaatsvindt bij de Sint-Pietersbasiliek in Rome.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun gezin brengen Koningsdag zoals gepland door in Doetinchem . Wel is besloten de feestelijkheden later te laten starten. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

